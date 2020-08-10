خبر في الجول - تأجيل مباراة حرس الحدود والمصري

بعد شد وجذب يوم الأحد بسبب طلب المصري تأجيل مباراته ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز، علم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على تأجيل المواجهة.

وذلك بعد مسحة طبية أجرتها اللجنة الطبية التابعة للاتحاد صباح الإثنين أكدت إصابة 12 لاعبا في المصري بفيروس كورونا.

وأعلن المصري إصابة 16 فردا في الفريق، منهم المدرب طارق العشري و12 لاعبا، بفيروس كورونا يوم الأحد ليطالب بتأجيل مباراته ضد مضيفه الحدود التي كان مقررا إقامتها يوم الإثنين في ملعب برج العرب.

لكن اتحاد الكرة رفض في البداية تأجيل المواجهة متهما المصري بـ"التقصير" في اتباع الإجراءات الاحترازية. (التفاصيل)

وفي المقابل، تمسك المصري بموقفه بشأن عدم خوض المباراة بسبب النقص الحاد في صفوفه وغياب مدربه. (التفاصيل)

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وكشف رئيس المصري في مداخلة هاتفية بعد منتصف ليل الأحد اتفاقه مع اتحاد الكرة على إجراء مسحة طبية صباح الإثنين للتأكد من إصابة أفراد في الفريق بكورونا، وإذا تبين ذلك ستتأجل المباراة. (التفاصيل)

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه يوم الإثنين أنه سيأخذ بعين الاعتبار تأجيل مباريات إذا تبين إصابة على الأقل 10 لاعبين مقيدين في أي فريق بفيروس كورونا.

واستأنف المصري مبارياته في الدوري بمواجهة الزمالك يوم الخميس وخسر بهدف محمود علاء في ملعب برج العرب.

ويحتل الفريق المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 20 نقطة.

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