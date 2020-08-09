في الجول يُحقق داخل معسكر المصري.. التسلسل الزمني من قبل مباراة الزمالك وحتى 16 إصابة بـ كورونا

اتهامات مٌتبادلة بالتقصير وقرارات إلزامية بخوض المباراة، يقابلها قرار بالامتناع. كانت هذه تبعات الخبر الصادم بإصابة 16 فردا بفيروس كورونا في النادي المصري.

استيقظنا اليوم على خبر إصابة 16 فردا داخل النادي المصري بفيروس كورونا. 12 لاعبا بينهم عمر كمال عبد الواحد، وأحمد عادل "ميسي" من أعلنا بالفعل إصابتيهما بنفسهما. طارق العشري المدير الفني للفريق وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي ضمن المصابين أيضا، بجانب مٌخطط الأحمال.

سمير حلبية رئيس النادي المصري طالب عبر FilGoal.com بـ "إعادة النظر في قرار استكمال الدوري"، فيما أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة المصري وحرس الحدود مساء غد الإثنين في موعدها رغم الإصابات مبررا "الإصابات نتيجة إهمال وتقصير من المصري".

رئيس المصري رد بدوره على اتهامات اتحاد الكرة "نرفض الاتهام بالتقصير. نحن الفريق الوحيد المٌقيم بشكل دائم في معسكر ببرج العرب ولا نختلط بالعالم الخارجي. لن نلعب مباراة حرس الحدود".

إلى هنا أنتم وصلتم إلى ما وصلت إليه الأحداث، لكن كيف وصل الأمر لمرحلة إصابة 16 فردا بفيروس كورونا من الأساس؟

هذا ما حاول FilGoal.com التحقيق فيه للوصول إلى كل أحداث معسكر المصري في برج العرب، وسنحاول سرده في السطور التالية.

حفل زفاف، ومباراة ودية، وسرادق عزاء. كلها أمور لها صلة بشكل أو بآخر لمعسكر المصري، وكلها قد تكون سببا فيما حدث، لنعرف القصة معا وبالترتيب الزمني. هل أخطأ المصري؟ وهل اتحاد الكرة مشارك في سوء التنظيم؟

ما قبل مواجهة الزمالك

تداول البعض صورا لطارق العشري المدير الفني للنادي المصري في حفل زفاف نجله أحمد العشري قبل 48 ساعة فقط من مباراة الزمالك. أحمد العشري يعمل كمٌحلل أداء في جهاز المصري أيضا.

تدققنا من صحة الصورة واتضح صحتها بالفعل. حفل الزفاف أقيم في قاعة أحد فنادق الإسكندرية التي عادت للعمل بالفعل.

طارق العشري أحد المصابين بفيروس كورونا في جهاز المصري، فهل كان الزفاف سببا في انتقال العدوى لمعسكر المصري؟

أحمد العشري حصل على إجازة الزفاف ولم يعد للمعسكر، أما طارق العشري فعاد وباشر عمله بكل تأكيد، وكان حاضرا في مواجهة الزمالك.

لاعبو المصري خضعوا بالفعل للمسحة الطبية لفيروس كورونا من قبل اتحاد الكرة قبل مواجهة الزمالك وجاءت سلبية.

المسحة الطبية كانت بعد زفاف نجل طارق العشري، بالتالي إذا كان الزفاف هو سبب العدوى لجاءت النتيجة إيجابية للاعبي المصري أو لطارق العشري فقط على الأقل.

حسب المصادر الطبية العالمية، فإن المسحات لفيروس كورونا تأتي بنتائج خاطئة في بعض الأحيان. بالتالي يجب إجراء مسحتين للتأكد تماما من سلبية العينة.

بناء على الفرضية السابقة، فما زالت احتمالية أن يكون زفاف نجل العشري هو سبب العدوى، لذا كان لا بد أن نتدقق أكثر.

لاعبو المصري اختلطوا بعناصر الزمالك. المباراة أقيمت ولاعبي الفريقين قابلوا بعضهم بالمصافحات قبل المباراة. إذا يوجد احتمالية لأن يكون الزفاف سببا في تلك الحالة بنقل العدوى للاعبي الزمالك أيضا.

اتحاد الكرة والزمالك أعلنا سلبية مسحة فريق الزمالك بالكامل قبل مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا. لاعبو الزمالك خضعوا لتلك المسحة أمس السبت، بالتالي كان ذلك بعد اختلاطهم بلاعبي المصري، أي أن العدوى إذا انتقلت لهم لكانت قد ظهرت بالفعل في العينات.

على كل كما قلنا قبل قليل، نتائج المسحات تكون خاطئة بالفعل أحيانا. ورغم ضئالة الاحتمالية لكنها تظل واردة، بالتالي فربما –لا قدر الله- يكون أحد لاعبي الزمالك مٌصاب بالفعل ومع ذلك ظهرت نتيجة مسحته سلبية.

الزمالك سيلاقي الاتحاد السكندري غدا. بعد المباراة سيخضع الفريق لمسحة جديدة قبيل لقاء مصر للمقاصة يوم السبت. إذا ظهرت نتيجة تلك المسحة سلبية أيضا، فربما نستطيع الجزم وقتها بأن زفاف العشري بريء من نقل العدوى لمعسكر المصري، أو على الأقل تقل نسبة تلك الفرضية أكثر وأكثر.

ما بعد لقاء الزمالك

لنعود الآن إلى معسكر المصري، وما الذي جرى عقب مباراة الزمالك؟

بعثة المصري انتقلت من استاد برج العرب إلى فندق الإقامة الخاص بهم مباشرة في برج العرب أيضا. الفريق يٌعسكر هناك بشكل دائم ولا يختلط أفراده بالعالم الخارجي بالفعل إلا للضرورة.

لكن في المقابل ثمة ما حدث في المعسكر ويستحق تسليط الضوء والتساؤل، هل كان ذلك سببا في نقل العدوى؟

مباراة ودية

هل تعلم بأن المصري خاض مباراة ودية في اليوم التالي لمباراة الزمالك على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب؟

المصري واجه فريق الناشئين بالنادي صباح اليوم التالي لمباراة الزمالك.

مصدر مسؤول داخل قطاع الناشئين في النادي المصري قال لـFilGoal.com: "نعم واجهنا الفريق الأول بالفعل للنادي المصري في اليوم التالي لمباراة الزمالك".

وأضاف "وصلنا إلى فندق الإقامة في حافلتنا الخاصة. وقبل الدخول للاختلاط بأفراد المعسكر، خضعنا لمقياس الحرارة أولا، ثم لتحليل دم قبل خوض المباراة".

مصدر طبي خاص بـFilGoal.com قال لنا "الأمر الوحيد الذي يٌظهر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100% هو المسحة الطبية. ما دون ذلك ليس دقيقا".

وأوضح "تحليل الدم يٌظهر قوة مناعة الشخص. إذا ظهرت مناعته (D) فهذا يعني أنه كان مصابا بفيروس وشٌفي منه. فيروس ما وليس كورونا تحديدا".

وأتم "أما إذا كانت نتيجة التحليل (E) فهذا يعني أن الشخص مٌصاب بفيروس بالفعل حاليا. لكن نتيجة (E) لا تظهر إلا بعد ثلاثة أيام من إصابة الشخص بالفيروس. وهذا ربما يكون فيروس إنفلونزا عادي مثلا أو أي فيروس وليس كورونا بالتحديد.

اتحاد الكرة اشترط في وقت سابق خضوع طرفي أي مباراة ودية لمسحات طبية لفيروس كورونا قبل خوض المباراة، وهذا ما لم يحدث في تلك الحالة، لكن اتحاد الكرة كان مشاركا أيضا في الأمر.

المباراة أقيمت بإدارة تحكيمية لحٌكام تابعين لاتحاد الكرة. مصدر من منطقة الإسكندرية قال لـFilGoal.com: "المصري تواصل معنا لتوفير طاقم حكام، وبالفعل أرسلنا ثلاثة حكام، هم علاء حافظ، ومحمد عبد القادر، وأسامة السيد لإدارة اللقاء. الحكام حضعوا لمسحة طبية قبل التوجه للمعسكر وإدارة المباراة".

اتحاد الكرة إذا كان على علم بإقامة المباراة. ربما ليس اتحاد الكرة ممثلا في بنيته الأساسية في القاهرة، لكن المناطق تبقى تابعة للاتحاد أيضا.

FilGoal.com حصل على فيديو لجزء من المباراة الودية.

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سرادق عزاء

لم تكن هذه نهاية الأحداث التي شهدها معسكر المصري بعد مباراة الزمالك.

أثناء مران المصري الأساسي أمس السبت، علم أحمد مسعود حارس الفريق بخبر وفاة والدته، ما اضطره إلى مغادرة المعسكر والتوجه لمنزل العائلة لحضور الجنازة وتلقي العزاء.

البعض أرجع احتمالية نقل العدوى لهذا الخبر، لكن أحمد مسعود لم يعد أساسا للمعسكر حتى الآن لكي يكون سببا في نقل العدوى لزملائه. بالتالي هذه الفرضية مٌستبعدة تماما.

زفاف جديد

أحد لاعبي المصري قال لـFilGoal.com أيضا "أثناء تواجدنا في بهو الفندق، كان يوجد حفل زفاف لأحد النزلاء. كنا حاضرين لكننا لم نختلط بهم، لكن ربما يكون هذا السبب، أنا لا أعلم".

هي رواية أحدهم ونسبة تسببها في الأمر ضعيفة، لكن وجب ذكرها أيضا.

افتتاح الأكاديمية

أخيرا، كان هذا هو الحدث الأخير في الأيام الثلاثة الماضية. افتتح النادي المصري أكاديميته في مدينة بورفؤاد. الحفل كان بحضور عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي، والذي أعلن إصابته بفيروس كورونا هو الآخر.

هل كان السقا سببا في نقل العدوى للاعبي المصري؟ الافتتاح كان يوم الخميس الماضي. تبقى احتمالية واردة أيضا.

الوضع الحالي

أحمد ياسر مهاجم النادي المصري قال لـ FilGoal.com: "كل اللاعبين غادروا المعسكر إلى منازلهم. اللاعبون المصابين سيقضون فترة العزل في قرية الكروان في بورسعيد بالتنسيق مع النادي".

وأضاف "نتيجة مسحتي سلبية وكل المصابين لا تظهر عليهم الأعراض. أتمنى الشفاء العاجل لزملائي".

حديث ياسر يؤكد نية إدارية المصري بعدم خوض لقاء حرس الحدود غدا رغم إعلان اتحاد الكرة إقامته في موعده. ونبقى في الانتظار للساعات المقبلة لحسم الأمر بشكل نهائي.

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