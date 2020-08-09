بيان رسمي – اتحاد الكرة: مباراة المصري في موعدها رغم الإصابات

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم بأن مباراة المصري وحرس الحدود غدا ستكون في موعدها رغم ثبوت إصابة 16 حالة بكورونا.

المصري أعلن إصابة 16 فردا بفيروس كورونا في الفريق، بينهم 12 لاعبا.

ونشر اتحاد الكرة بيانا رسميا، يعلن فيه خضوع لاعبي المصري لمسحة إضافية من لاعبي الفريق الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة.

الاتحاد كشف أيضا بأن مباراة المصري وحرس الحدود ستكون في موعدها، فقال البيان "يأتي قرار الاتحاد بالإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول المعلن في ظل قناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في اتباع الاجراءات الاحترازية الواجبة".

وجاء نص البيان كالتالي:

مسحات إضافية للمصري بعد إيجابية 12 لاعبا

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للنادي المصري بعمل مسحات لعدد إضافي من لاعبي الفريق الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة .

وكانت المسحات التي أجريت لفريق النادي المصري أكدت إيجابية نتائج 12 لاعبا .

يأتي قرار الاتحاد بالإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول المعلن في ظل قناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في اتباع الاجراءات الاحترازية الواجبة.

سمير حلبية رئيس المصري صرح لـ FilGoal.com قائلا "نطالب بإعادة النظر في مسألة استكمال الدوري". (طالع التفاصيل)

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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