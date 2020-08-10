رئيس المصري: اتفقنا مع اتحاد الكرة على شرط لتأجيل لقاء الحرس.. لا نملك حارس مرمى

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري عن اتفاق تم مع اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود.

المصري يٌفترض أن يلاقي حرس الحدود مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وقال حلبية في تصريحات لقناة النهار: "اتفقنا مع اتحاد الكرة على خضوع اللاعبين لمسحة جديدة صباح غد الإثنين تحت إشراف اتحاد الكرة".

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وأضاف "إذا ثبت إصابة 12 لاعبا في الفريق بفيروس كورونا، سيتم تأجيل لقاء حرس الحدود".

رئيس المصري أكمل "ليس لدينا حراس مرمي بعد إصابتهم بالكورونا، واتحاد الكرة طلب إجراء مسحة طبية للاعبي المصري غدًا".

حلبية أتبع "لدينا 12 إصابة بكورونا، ولاعب موقوف، و4 أو 5 إصابات ملاعب، ليس لدي ما يكمل قائمة المباراة، وليس لدي حارس مرمى. 2 مصابين بفيروس كورونا، والآخر يعاني شد في العضلة".

وأتم "لماذا لم يُتهم الإنتاج الحربي بالتقصير؟ لماذا يُعامل المصري هذه المعاملة؟ هل لو أهلي أو زمالك في هذا الموقف لتلقى نفس الرد من اتحاد الكرة؟

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كان المصري قد أعلن في وقت إصابة، اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.

اتحاد الكرة أصدر بيانا بعد ذلك للتأكيد على إقامة مباراة الفريق أمام حرس الحدود في موعدها.

ويفترض أن يلتقي المصري مع حرس الحدود مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري.

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