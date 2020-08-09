رئيس المصري لـ في الجول: أطالب بإعادة النظر في استمرار الدوري.. الإلغاء بات ضرورة

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 18:03

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - المصري

أبدى سمير حلبية رئيس النادي المصري رغبة في عدم استكمال بطولة الدوري بعد إصابة 16 فردا في الفريق بفيروس كورونا.

المصري أعلن اليوم الأحد، إصابة 16 فردا بفيروس كورونا، منهم طارق العشري المدير الفني وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي، ومخطط الأحمال، بجانب 12 لاعبا.

وقال سمير حلبية في تصريحات لـFilGoal.com: " نرجو من اتحاد الكرة التواصل معنا من أجل الرد على استفساراتنا وتساؤلاتنا بعد أن فشلنا في الوصول إليهم ولم نتلق أي رد على اتصالاتنا".

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وأضاف "الأزمة لم تعد في تأجيل مباراة حرس الحدود، بل في الإصرار والتعنت من أجل استمرار هذا الدوري، رغم تهديد كورونا الذي تحول من احتمالات إلي واقع بعد الإصابات التي ضربتنا نحن والإنتاج الحربي، وربما تضرب فرق أخرى".

رئيس المصري أكمل "أرسلت لوزير الرياضة وطالبته بإعادة النظر في موضوع استكمال الدوري. الوزير نفسه قال -وأنا كنت شاهدا على ذلك-، لو تريدون اللعب فلتلعبوا لكن لو حدث تفشي فسأوقف النشاط".

حلبية أكمل "إلغاء الدوري هذا الموسم ضرورة لإنقاذ الموسم المقبل، ولنبدأ دوري جديد في أكتور".

"واسترسل "يقولون كورونا لن تختفي؟ نعم أعترف بذلك، ولكن هناك شواهد كثيرة إن المصل سيكون تم التوصل إليه في نهاية ستبمبر، وبالتالي لو بدأنا الدوري الجديد في أكتوبر سيكون هناك علاج لكورونا".

وأتم " يحاولون الترويج بأن قرار عودة الدوري هو قرار دولة ولكن الحقيقة إن الدولة ما يهمها هو صحة الشعب وسلامته وإنما هي رغبات وأمنيات أطراف بعينها الكل يعرفها. لدينا تحفظات كثيرة على عمل اللجنة الخماسية ونراها غير موفقة وننتظر رحيلها".

ويفترض أن يلتقي المصري مع حرس الحدود مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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