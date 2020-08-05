راديو مونت كارلو: إصابة قوية لـ فيراتي تبعده عن مواجهة أتالانتا

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 18:28

كتب : إسلام أحمد

فيراتي

تتواصل الضربات على باريس سان جيرمان الفرنسي قبل مواجهة أتالانتا المرتقبة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أفادت أن الإيطالي ماركو فيراتي سيغيب عن ودية سان جيرمان أمام سوشو المقرر إقامتها اليوم وقد يغيب عن لقاء أتالانتا بسبب الإصابة.

وأضاف التقرير أن لاعب الوسط الإيطالي تعرض لإصابة في الساق أثناء التدريبات وسيخضع غدا الأربعاء لفحص طبي في المستشفى لتقييم إصابته.

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لكن يبدو أن الإصابة قوية "باستثناء معجزة، يأمل النادي الباريسي في استعادته قبل مباراة نصف النهائي المحتملة" وفقا لما جاء في التقرير.

غياب فيراتي قد يضاف لغياب شبه مؤكد للفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي تعرض لإصابة قوية في الكاحل بنهائي كأس فرنسا (طالع التفاصيل).

فيراتي شارك الموسم الجاري في 35 مباراة مع سان جيرمان دون أن يسجل أي هدف وصنع 6 في جميع المسابقات.

في المقابل سيغيب السلوفيني يوسيب إيليتشيتش عن صفوف أتالانتا بسبب مشاكل عائلية وفقا لما أعلنه ناديه والتقارير الإيطالية (طالع التفاصيل).

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