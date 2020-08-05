بنشرقي وأوناجم في القاهرة.. ويخضعان لمسحة قبل الانضمام للتدريب
الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 10:54
كتب : أحمد شوقي صلاح
وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء ثنائي الزمالك المغربي، أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.
أشرف بنشرقي
النادي : الزمالك
محمد أوناجم
النادي : الزمالك
وأعلن الزمالك عن وصول لاعبيه بعد فترة من الترقب وتأخر وصولهما بسبب ظروف الطيران.
وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي إن بنشرقي وأوناجم وصلا من دبي بعد إقلاعهما من المغرب.
ويجري الثنائي مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصول الثنائي للقاهرة صباح اليوم.
ومن المنتظر أن ينضم الثنائي لمعسكر الفريق ببرج العرب مساء اليوم.
ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري يوم 6 أغسطس بمواجهة المصري البورسعيدي.
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