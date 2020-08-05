بنشرقي وأوناجم في القاهرة.. ويخضعان لمسحة قبل الانضمام للتدريب

وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء ثنائي الزمالك المغربي، أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

وأعلن الزمالك عن وصول لاعبيه بعد فترة من الترقب وتأخر وصولهما بسبب ظروف الطيران.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي إن بنشرقي وأوناجم وصلا من دبي بعد إقلاعهما من المغرب.

ويجري الثنائي مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصول الثنائي للقاهرة صباح اليوم.

ومن المنتظر أن ينضم الثنائي لمعسكر الفريق ببرج العرب مساء اليوم.

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري يوم 6 أغسطس بمواجهة المصري البورسعيدي.

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