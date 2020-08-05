كارتيرون يؤجل قائمة الزمالك أمام المصري إلى الخميس

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 12:40

كتب : أحمد شوقي صلاح

كارتيرون - الزمالك - بيراميدز

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تأجيل الإعلان عن القائمة المواجهة للمصري إلى غدا الخميس.

وكان من المفترض إعلان الزمالك عن قائمة الفريق اليوم الأربعاء وقبل 24 ساعة من المباراة.

وتستأنف مباريات الدوري المصري مساء غد الخميس بمواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي المؤجلة من الدور الأول.

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وتضم قائمة الفرق لمسابقة الدوري 20 لاعبا للمباراة ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات كتعديل بعد جائحة فيروس كورونا.

وعاد للزمالك صباح اليوم الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم من المغرب.

ومن المقرر أن ينضم الثنائي إلى معسكر برج العرب مساء اليوم بعد إجراء المسحة الطبية الخاصة بهما.

وينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية استعدادا لمباريات الدوري المقبلة بالإضافة لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالأسبوع الأخير من سبتمبر.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق. (ويخصم من الفريق 3 نقاط بنهاية الموسم لعقوبة اتحاد الكرة بخصوص مباراة القمة)

أما المصري، فيحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 20 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

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