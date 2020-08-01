تقارير: مشاكل عائلية تنهي موسم إيليتشيتش مع أتالانتا

أشارت تقارير إيطالية إلى أن السلوفيني جوسيب إيليتشيتش مهاجم أتالانتا عاد إلى بلاده سلوفينيا لحل مشاكل عائلية ولن يشارك أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يوسب إليتش النادي : أتالانتا أتالانتا

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قالت إنه سافر صباح الجمعة ليكون بجوار عائلته.

بينما أضافت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية بعض التفاصيل الخاصة، إذ أن المشاكل التي تطارده تمنعه من التفكير في لعب كرة القدم في الوقت الحالي.

جيانبييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إنتر أمس: "كلما يمر الوقت كلما كان من الصعب رؤية إيليتشيتش يلعب أمام باريس سان جيرمان".

السلوفيني البالغ 32 عاما سجل 21 هدفا الموسم الجاري في 34 مباراة وصنع 9 أهداف، كما سجل 5 أهداف في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وعقب استئناف النشاط الرياضي في إيطاليا خاض اللاعب 5 مباريات فقط بسبب إصابته في الكاحل.

ومنذ 14 يوليو الماضي غاب اللاعب عن قائمة الفريق، وأعلن النادي حينها أن السبب هو حل مشاكل عضلية للمشاركة في دوري الأبطال.

وسبق أن اعترف اللاعب بخوفه من اعتزال كرة القدم في 2018 بعدما نُقل للمستشفى بسبب إصابته بمرض غير متكرر.

أتالانتا يختتم اليوم الدوري الإيطالي بمواجه حاسمة مع إنتر قد يفوز على إثرها بوصافة الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

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