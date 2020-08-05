اتحاد الكرة يقرر: إيقاف الهاني سليمان وتغريمه بسبب أحداث ودية سموحة والاتحاد

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 13:44

كتب : أحمد الخولي

الهاني سليمان - سموحة

أعلن اتحاد الكرة أن لجنة الانضباط قررت إيقاف الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة لثلاث مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه تسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها 30 يوما.

وأضاف اتحاد الكرة "وجاء هذا القرار بعد مطالعة اللجنة لتقرير المباراة الودية التي جمعت سموحة مع الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يوليو".

ماذا حدث؟

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فاز سموحة على الاتحاد السكندري وديا الثلاثاء بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما استعدادا لاستئناف الدوري في مباراة انتهت في دقيقتها الـ85.

ففي ذلك الوقت كان الهاني سليمان حارس سموحة يستحوذ على الكرة وركض أحمد رفعت لاعب الاتحاد لاستخلاصها منه.

لكن تسبب حذاء رفعت في قطع سروال الهاني سليمان وأكمل طريقه حتى اصطدم في قدمه.

فقام الهاني سليمان ببدء مشادة وأسقط رفعت أرضا، وقام الأخير بالرد لتبدأ مشادات بين لاعبي الفريقين وسباب بينهما.

فما كان من طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد إلا طلب من حكم المباراة إنهائها في الدقيقة 85.

وقام الحكم بكتابة تقريره لما حدث ورفعه للجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وقال الهاني سليمان لـFilGoal.com: "ما حدث كان عصبية في الملعب واتصلت هاتفيا بعد المباراة بأحمد رفعت واعتذرت له".

وأتم "اعتذرنا لبعضنا البعض والخلاف انتهى بيننا".

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