سبورت: برشلونة يستعد لبيع لاعبيه في الدوري الإنجليزي.. كوتينيو قريب من أرسنال

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن استعداد برشلونة لتسويق عدد من لاعبي الفريق للانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

فيليبي كوتينيو النادي : بايرن ميونيخ أرسنال

ويتقرب فيليب كوتينيو صانع ألعاب الفريق المعار إلى بايرن ميونيخ من الانتقال إلى أرسنال.

وأوضح تقرير صحيفة سبورت أن برشلونة يعطي أولوية مطلقة لرحيل كوتينيو ولديهم أمل كبير في التوصل لاتفاق مع أرسنال.

وأشار التقرير إلى أن كيا جورابتشيان وكيل أعمال اللاعب، قريب من إعلان ضم ويليان إلى أرسنال أيضا وبعد ذلك كوتينيو سيكون التالي.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة في صيف 2018 ولم يقنع جماهير الفريق لينتقل بعد موسم وحيد إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة.

وخاض اللاعب البرازيلي 34 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم ونجح في تسجيل تسعة أهداف وصنع 8 آخرين.

كما كشف التقرير عن استهداف عدد من الأندية الإنجليزية، مارتن برايثويت مهاجم الفريق.

وأضاف أن وست هام بالفعل كان ينوي ضم اللاعب في يناير الماضي ولا يزال مهتما بالحصول على خدماته.

ويسعى برشلونة لاستعادة 18 مليون يورو التي دفعها لضم برايثويت من أجل رحيل المهاجم الدنماركي في الصيف.

أما بالنسبة لتوديبو فبرشلونة مستعد لرحيل اللاعب لكن مقابل 20 مليون يورو، لكن إيفرتون تراجع بسبب المبلغ.

وكان روما أيضا قد دخل في مفاوضات لضم توديبو لكن برشلونة يرى أن إيفرتون هو الأقرب.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يسعى للحصول على المال في تلك الفترة استعدادا لضم بعض الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية.

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