سبورت: برشلونة يستعد لبيع لاعبيه في الدوري الإنجليزي.. كوتينيو قريب من أرسنال

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 14:08

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن استعداد برشلونة لتسويق عدد من لاعبي الفريق للانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

فيليبي كوتينيو

النادي : بايرن ميونيخ

أرسنال

ويتقرب فيليب كوتينيو صانع ألعاب الفريق المعار إلى بايرن ميونيخ من الانتقال إلى أرسنال.

وأوضح تقرير صحيفة سبورت أن برشلونة يعطي أولوية مطلقة لرحيل كوتينيو ولديهم أمل كبير في التوصل لاتفاق مع أرسنال.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يقرر: إيقاف الهاني سليمان وتغريمه بسبب أحداث ودية سموحة والاتحاد بيريز: لم أستحق الرحيل عن برشلونة.. فوجئت بتخلصهم مني موندو ديبورتيفو: وست هام في مفاوضات متقدمة لضم برايثوايت من برشلونة سبورت: برشلونة رفض عرضا كبيرا من ناد إنجليزي "قوي" لضم ترينكو

وأشار التقرير إلى أن كيا جورابتشيان وكيل أعمال اللاعب، قريب من إعلان ضم ويليان إلى أرسنال أيضا وبعد ذلك كوتينيو سيكون التالي.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة في صيف 2018 ولم يقنع جماهير الفريق لينتقل بعد موسم وحيد إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة.

وخاض اللاعب البرازيلي 34 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم ونجح في تسجيل تسعة أهداف وصنع 8 آخرين.

كما كشف التقرير عن استهداف عدد من الأندية الإنجليزية، مارتن برايثويت مهاجم الفريق.

وأضاف أن وست هام بالفعل كان ينوي ضم اللاعب في يناير الماضي ولا يزال مهتما بالحصول على خدماته.

ويسعى برشلونة لاستعادة 18 مليون يورو التي دفعها لضم برايثويت من أجل رحيل المهاجم الدنماركي في الصيف.

أما بالنسبة لتوديبو فبرشلونة مستعد لرحيل اللاعب لكن مقابل 20 مليون يورو، لكن إيفرتون تراجع بسبب المبلغ.

وكان روما أيضا قد دخل في مفاوضات لضم توديبو لكن برشلونة يرى أن إيفرتون هو الأقرب.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يسعى للحصول على المال في تلك الفترة استعدادا لضم بعض الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية.

اقرأ أيضا:

وزير الرياضة يتحدث عن استئناف النشاط وموعد بطولة العالم لليد

وصول بنشرقي وأوناجم إلى القاهرة

بي بي سي تفجر مفاجأة بخصوص صفقة سانشو

هيسكي يتحدث عن فترة احتراف عمرو زكي بإنجلترا

حجازي يتمنى فوز الأهلي بإفريقيا والإسماعيلي بالبطولة العربية

كوتينيو أرسنال برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
بارتوميو: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة.. وتشافي مدرب الفريق في المستقبل 16 دقيقة | أوروبا
الانضباط لـ في الجول: لوائحنا تنطبق على كل ما يقع تحت مظلة اتحاد الكرة 38 دقيقة | الدوري المصري
بين مؤيد ومٌشكك في وطنيته.. القصة الكاملة لانتقال حارس فلسطين للدوري الإسرائيلي 55 دقيقة | تقرير في الجول
سبورت: برشلونة يستعد لبيع لاعبيه في الدوري الإنجليزي.. كوتينيو قريب من أرسنال ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة يقرر: إيقاف الهاني سليمان وتغريمه بسبب أحداث ودية سموحة والاتحاد ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - تقرير تونسي: لاعب الترجي ينتقل إلى سموحة ساعة | رياضات أخرى
النصر للتعدين ينعي قائد الفريق بعد وفاته غرقا ساعة | مصر
لا ليجا تقوم ببناء مجمع رياضي رائد في مدريد 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك