وزير الرياضة: بطولة العالم لكرة اليد في موعدها.. لم نختر الطريق السهل بشأن النشاط

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إقامة بطولة العالم لكرة اليد في المواعيد المخصصة لها دون أي تغيير واستعداد مصر لتنظيم البطولة.

وتنظم مصر بطولة العالم لكرة اليد في يناير المقبل على 4 صالات مختلفة.

وقال وزير الرياضة لبرنامج (مع شوبير) الإذاعي: "المواعيد الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد ثابتة ولا يوجد أي تغيير، البداية ستكون يوم 5 سبتمبر موعد القرعة في مصر".

وكشف "ستكون القرعة بمتحف الحضارات وستشهد تمثيل 32 دولة مشاركة في البطولة بجانب ممثلي الاتحاد الدولي".

وأوضح أشرف صبحي "كنا في زيارة أمس الثلاثاء لصالة برج العرب أحد الصالات الأربعة المستضيفة للبطولة بجانب استاد القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر".

وأضاف وزير الرياضة "إنجاز الأعمال وصل إلى 80% بكافة الصالات باستثناء صالة العاصمة الإدارية وصلت إلى 98%".

وبالحديث عن استئناف الدوري المصري لكرة القدم غدا الخميس قال: "شعوري مثل كل مصري سعيد بعودة النشاط غدا".

وشدد وزير الرياضة "لم نختر الطريق السهل فالرياضة وبالأخص كرة القدم ترمومتر يعبر عن الشعوب".

ويستأنف الدوري المصري غدا الخميس بمواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي المؤجلة من الدور الأول.

وأوضح "عندما تترك بعض الأمور لمؤيد ومعارض يحدث انقسام لذلك يكون من الهام اتخاذ قرار قوي وفقا للدراسة والإجراءات الاحترازية المناسبة".

وتابع "الأعداد المصابة بفيروس كورونا في حالة نقصان هذه الفترة ونتمنى أن تسير الأمور بشكل طبيعي".

وأتم وزير الرياضة تصريحاته "هناك لجنة إدارة الأزمات تتابع الأوضاع في ظل وباء فيروس كورونا في حال أي تطورات، لكن نتمنى أن تسير الأمور بصورة طبيعية".

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