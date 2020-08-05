بي بي سي تناقض الجميع وتفجرها: يونايتد ودورتموند بعيدان عن الاتفاق بشأن قيمة سانشو

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 10:34

كتب : FilGoal

جيدون سانشو

رغم إعلان شبكات عالية المصداقية مثل سكاي وجارديان عن وصول مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند لاتفاق بشأن قيمة انتقال جيدون سانشو، ناقضت هيئة الإذاعة البريطانية BBC الجميع وقالت إن الاتفاق مازال بعيد.

تقرير BBC أشار إلى أن الناديين لم يتفقا بعد على قيمة الصفقة، حيث يريد دورتموند الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني قبل 10 أغسطس ليبدأ الإعداد للموسم الجديد دون حديث عن الانتقالات.

بينما يرى يونايتد بحسب التقرير أن ذلك الرقم غير واقعي ولا يضع في الحسبان التأثر الاقتصادي للأندية بفعل فيروس كورونا، والذي كلف أندية أوروبا حوالي 3.5 مليار جنيه إسترليني.

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لذا، يظل السعر الذي كان سيجعل صاحب الـ20 عاما أغلى لاعب بريطاني محل عدم اتفاق بحسب التقرير.

الإنجليزي صاحب الـ 20 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية واتفورد، قبل أن ينتقل للفريق ب لـ مانشستر سيتي.

مع سيتي، لم يُسجل سانشو أي حضور مع الفريق الأول ولكنه شارك في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عاما ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6، كما شارك في 7 مباريات مع فريق تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.

وقرر سانشو الرحيل من مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند في 2017.

الموسم الماضي، سجل سانشو 20 هدفا وصنع مثلهم خلال مشاركته في 44 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند.

وظهر سانشو 99 مرة بقميص الفريق الأول لـ دورتموند منذ 2017 وحتى 2020 ونجح في تسجيل 34 هدفا وصناعة 43.

سانشو كان عضوا فعالا مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاما الذي تُوج بلقب كأس العالم.

وعلى مستوى المنتخب الأول، كتب سانشو ظهوره الأول في مجموعات دوري الأمم الأوروبية عام 2018.

ولعب سانشو 11 مباراة بقميص إنجلترا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4.

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