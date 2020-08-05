هيسكي: تعجبنا من انضمام عمرو زكي لـ ويجان.. لكنه أدهشنا في المباريات

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 01:23

كتب : FilGoal

عمرو زكي

كشف إيميل هيسكي نجم ليفربول وويجان ومنتخب إنجلترا السابق عن رد فعل لاعبي ويجان على انضمام عمرو زكي نجم منتخب مصر والزمالك السابق للفريق.

وقال هيسكي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عندما حضر إلينا عمرو زكي وشاهدناه في التدريبات تعجبنا لماذا انضم لصفوف ويجان".

وأضاف "لكن بعدما شاهدنا ما يفعله في المباريات علمنا لماذا تعاقد معه النادي".

أخبار متعلقة
هيسكي: ليفربول يفقد جزءا كبيرا من هويته بخروج صلاح من الملعب.. وهذه نصيحتي له استاد القاهرة: مستعدون لاستضافة مباريات الدوري وإفريقيا.. هذه ميزة الأرضية الجديدة الزمالك: بنشرقي وأوناجم يصلان إلى مصر خلال ساعات.. وهذا سبب تأخر إعلان صفقة المثلوثي

وأكمل "كان يتميز بالقوة والسرعة وضربات الرأس وأيضا يجيد تنفيذ الركلات الثابتة وسجل هدفا رائعا في شباك ليفربول".

وواصل "كان عظيما وقدم أداء مميز في موسمه مع ويجان لكنه أصيب بعد ذلك ورحل عن الفريق".

وعن ميدو قال "ميدو أدى بشكل جيد جدا عندما حضر إلى توتنام وهو صغيرا في السن قادما من الدوري الهولندي".

وتابع "كانت لديه مهارات فنية رائعة ومشجعي توتنام كانوا يتحدثون عنه بشكل طيب وكنت أستمتع بطريقة لعبه".

وأتم تصريحاته "لكنه لم يظهر بنفس المستوى مع ويجان".

اقرأ أيضا

تطور كبير في صفقة انتقال رمضان لـ الأهلي

أول تأجيل في الدوري بسبب كورونا

سلبية مسحة حمدي فتحي

غضب في الدرجة الثانية بسبب المسحات

هل يرحل ديانج أو كهربا؟

عمرو زكي الدوري الإنجليزي إيميل هيكسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حجازي: مفاوضات الأهلي؟ لا أستطيع التعليق على شيء لم يحدث 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هيسكي: تعجبنا من انضمام عمرو زكي لـ ويجان.. لكنه أدهشنا في المباريات 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في عودة الدوري السعودي.. الأهلي يفوز والاتحاد يخسر ويقترب من مراكز الهبوط 36 دقيقة | السعودية
السقا: العشري يحضر مفاجآت لـ الزمالك 49 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: بنشرقي وأوناجم يصلان إلى مصر خلال ساعات.. وهذا سبب تأخر إعلان صفقة المثلوثي 59 دقيقة | الدوري المصري
استاد القاهرة: مستعدون لاستضافة مباريات الدوري وإفريقيا.. هذه ميزة الأرضية الجديدة ساعة | الدوري المصري
عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي ساعة | الدوري المصري
هيسكي: ليفربول يفقد جزءا كبيرا من هويته بخروج صلاح من الملعب.. وهذه نصيحتي له ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد" 3 الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك 4 صفقة نابولي الأغلى في تاريخه.. حقيقة رفض الزمالك التعاقد مع أوسيمين عام 2015
قد ينال إعجابك