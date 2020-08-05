هيسكي: تعجبنا من انضمام عمرو زكي لـ ويجان.. لكنه أدهشنا في المباريات

كشف إيميل هيسكي نجم ليفربول وويجان ومنتخب إنجلترا السابق عن رد فعل لاعبي ويجان على انضمام عمرو زكي نجم منتخب مصر والزمالك السابق للفريق.

وقال هيسكي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عندما حضر إلينا عمرو زكي وشاهدناه في التدريبات تعجبنا لماذا انضم لصفوف ويجان".

وأضاف "لكن بعدما شاهدنا ما يفعله في المباريات علمنا لماذا تعاقد معه النادي".

وأكمل "كان يتميز بالقوة والسرعة وضربات الرأس وأيضا يجيد تنفيذ الركلات الثابتة وسجل هدفا رائعا في شباك ليفربول".

وواصل "كان عظيما وقدم أداء مميز في موسمه مع ويجان لكنه أصيب بعد ذلك ورحل عن الفريق".

وعن ميدو قال "ميدو أدى بشكل جيد جدا عندما حضر إلى توتنام وهو صغيرا في السن قادما من الدوري الهولندي".

وتابع "كانت لديه مهارات فنية رائعة ومشجعي توتنام كانوا يتحدثون عنه بشكل طيب وكنت أستمتع بطريقة لعبه".

وأتم تصريحاته "لكنه لم يظهر بنفس المستوى مع ويجان".

اقرأ أيضا

تطور كبير في صفقة انتقال رمضان لـ الأهلي

أول تأجيل في الدوري بسبب كورونا

سلبية مسحة حمدي فتحي

غضب في الدرجة الثانية بسبب المسحات

هل يرحل ديانج أو كهربا؟