حجازي: أتمنى فوز الأهلي بلقب إفريقيا والإسماعيلي بالبطولة العربية

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 02:01

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر - جنوب إفريقيا

تمنى أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال حجازي عبر قناة إم بي سي مصر: "أتمنى أن يكون نهائي بطولة إفريقيا مصريا، ولكن بالتأكيد أتمنى أن يكون الأهلي صاحب اللقب".

وأضاف "كذلك أتمنى أن يفوز الإسماعيلي بلقب البطولة العربية، وأتمنى أيضا أن يلقى الدروايش مساندة ودعم من الإعلام المصري في البطولة".

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وأكمل "جماهير الكرة المصرية بكافة ألوانها تدعمني بقوة منذ احترافي وأنا أكن لهم كل احترام وتقدير".

وتابع "أرى أن كل التركيز داخل الأهلي في الفترة الماضية ينصب على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، سواء لاعبين أو إدارة أو جماهير لذلك أتمنى أن يتوج الفريق بهذا اللقب الغائب منذ فترة عن النادي".

وأتم تصريحاته موجها رسالة إلى مؤمن زكريا لاعب الأهلي قائلا: "أتمنى السلامة والشفاء لـ مؤمن زكريا وأن يعود مرة أخرى بشكل أفضل".

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويلتقي الزمالك مع الرجاء.

بينما يلعب الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة العربية وفاز في مباراة الذهاب في مصر بهدف دون رد.

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