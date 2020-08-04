رسميا – بعد الوصول لـ "وجهة الأحلام".. كاسياس يعتزل كرة القدم

أعلن الإسباني إيكر كاسياس أسطورة حراسة المرمى، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

إيكر كاسياس النادي : بورتو

ونشر كاسياس رسالة وداعية مطولة عبر تويتر، أعلن فيها عن نبأ هجر ملاعب كرة القدم.

وقال كاسياس: "المهم هو الطريق الذي تسلكه، والرفاق الذين يصاحبونك، وليس الوجهة التي تصل إليها، لأن هذا يُحصّل فقط بالعمل والمجهود، وأستطيع القول دون تردد، أنني سلكت الطريق ووصلت إلى الوجهة التي أحلم بها".

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

كاسياس (39 عاما) بدأ مسيرته في ريال مدريد، ولعب لفريقه الأول ما بين 1999 حتى 2015، وخاض معه 725 مباراة، توج خلالها بـ19 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

لاحقا انتقل كاسياس إلى بورتو في صفقة انتقال حر عام 2015، وأنهى معه مسيرته، وخاض بقميصه 156 مباراة.

وتعرض كاسياس لأزمة قلبية في مايو 2019، ليبتعد عن الملاعب من وقتها، قبل أن يظهر قبل أيام في مراسم تتويج فريقه الأخير بورتو بكأس البرتغال.

دوليا، خاض كاسياس 167 مباراة بقميص بلاده إسبانيا، وقاد الجيل الذهبي لحصد كأس العالم 2010، ويورو 2008 و2012.

وكان كاسياس قد أعلن في وقتٍ سابق عن نيته الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قبل أن يتراجع عن الخطوة.

وذكرت تقارير صحفية أن كاسياس سيعود للعمل في ريال مدريد بمنصب استشاري للرئيس فلورنتينو بيريز عقب اعتزاله كرة القدم.

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