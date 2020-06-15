كاسياس ينسحب من سباق رئاسة اتحاد كرة القدم الإسباني

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 14:16

كتب : FilGoal

كاسياس

أعلن إيكر كاسياس نجم ريال مدريد وإسبانيا السابق انسحابه من سباق انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

كان كاسياس قد أعلن نيته في الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني في فبراير الماضي.

وقال حارس المرمى الأسبق لفريق لا روخا عبر حسابه في تويتر إنه لن يرشح نفسه لرئاسة الاتحاد الاسباني لكرة القدم.

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وأوضح كاسياس إن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى تغيير رأيه هو "الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي الاستثنائي الذي تعاني منه إسبانيا".

وتابع البالغ من العمر 39 عاما "أعتقد أن الوقت قد حان للاتحاد وليس الانقسام."

وشدد حارس بورتو على أن قراره لا يعني عدم الترشح في المستقبل.

ويرأس لويس روبياليس الاتحاد الإسباني منذ مايو 2018 وكانسينافس كاسياس في الانتخابات المقبلة.

وتوقف كاسياس عن لعب كرة القدم منذ الموسم الماضي وثم أعلن رئيس ناديه، بورتو، اعتزاله بمجرد إعلان الترشح للانتخابات.

وكاسياس، الملقب بالقديس، يعد من أفضل حراس المرمى في التاريخ وفاز بـ27 لقبا عبر مسيرته منها كأس العالم 2010.

قضى مسيرته كلها في ريال مدريد قبل أن يرحل إلى بورتو في 2015.

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كاسياس الاتحاد الإسباني
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