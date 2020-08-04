يويفا يشرح تعديلات القانون الجديد

يطبق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سلسلة من التعديلات على قوانين كرة القدم هذا الأسبوع.

ودخلت التعديلات التي أقرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB حيز التنفيذ في 1 يونيو، والبداية الرسمية للموسم الجديد 2020 - 2021.

وتم اعتماد التعديلات الجديدة للمباريات المتبقية لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وشرح روبرتو روسيتي كبير مسؤولي التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الموقع الرسمي لـ يويفا التعديلات الجديدة.

وقال روسيتي: "هناك بعض التغييرات الطفيفة، وأهمها حول القانون 14 في ركلات الجزاء والقانون 10 في تحديد نتيجة المباراة".

وشرح:

- القانون 14 - ركلة الجزاء

* تحذير حارس المرمى من المخالفة الأولى، ويحصل على بطاقة صفراء لأي مخالفة بعد ذلك.

* إذا ارتكب المسدد وحارس المرمى مخالفة في نفس الوقت، يتم معاقبة المسدد.

- القانون 10 - تحديد نتيجة المباراة

* لا يتم ترحيل البطاقات الصفراء إلى ركلات الترجيح وينطبق هذا على جميع اللاعبين بما فيهم حارس المرمى.

وقال روسيتي عن ذلك "نعتقد أن هذا التغيير جيد ومهم بالأخص لحارس المرمى الذي يخضع لتدقيق أكبر في ركلات الترجيح".

وتعتبر تلك التعديلات في القانون منفصلة عن الإجراء المؤقت للسماح باستخدام 5 تبديلات للفريق الواحد في المباراة.

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