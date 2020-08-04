سكاي: كونتي ورئيس إنتر يتفقان على هدنة حتى نهاية الموسم

عقد ستيفن زانج رئيس نادي إنتر ميلان جلسة مع أنطونيو كونتي مدرب الفريق لتهدئة الأوضاع عقب تصريحات المدرب الأخيرة بعد نهاية آخر مواجهة في الموسم بالدوري الإيطالي. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية.

وقال التقرير إنه تم عقد هدنة بين كافة الأطراف حتى نهاية الموسم الجاري، وسيتوقف كل الحديث حول المستقبل من أي طرف حتى نهاية رحلة الفريق في الدوري الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن التوتر والخلاف الداخلي والمعارضة مازلت موجودة، لكن تم الاتفاق على وضع كل ذلك جانبا حاليا.

وتم توحيد الرغبة بين الطرفين على التركيز على الدوري الأوروبي، وأي مشاكل سيتم الحديث عنها خلال اجتماع نهاية الموسم حينما يقدم كل طرف تقريره النهائي.

وسيجتمع كل من زانج الذي لبى نداء مدربه حينما طلب مقابلته وبيبي ماروتا مدير النادي الذي حاول أن يحاكي طموح المدرب بضم لاعبين يناسبون أفكاره وأخيرا كونتي نفسه، الذي يرغب في جلب عقلية الفوز للنادي من أجل التتويج بلقب الدوري والعودة للمنافسة على كافة الألقاب بقوة أكبر.

إنتر بالفعل حاول التخطيط للمستقبل قبل نهاية الدوري الإيطالي، وضم أشرف حكيمي من ريال مدريد، كما اقترب وفقا لشبكة "سكاي" من ضم أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد، وبالطبع تلك الصفقات لن تحل الأزمة الحالية لكنها تمنح كونتي إضافات أقوى واستقرار للتشكيل.

ويستعد إنتر لمواجهة خيتافي في دور الـ16 من الدوري الأوروبي مساء الأربعاء.

ما الذي حدث؟

عقب الفوز بنتيجة 2-0 أمام أتالانتا في آخر جولات الدوري الإيطالي، قال كونتي إنه لم يحصل على الدعم والحماية الكافيين من النادي له وللاعبيه، وطلب مقابلة ستيفن زانج رئيس النادي بشكل شخصي.

قال كونتي: "لقد كان عاما صعبا على المستوى الشخصي، صعبا للغاية، لا أفكر أن اللاعبين رأوا أن عملهم قد تم الثناء عليه بما يكفي، لا أعتقد أن عملي كذلك حصل على ما يكفي من ثناء، وجميعا حصلنا على حماية قليلة للغاية من النادي".

وواصل "تطورنا على كافة الأصعدة، بما فيها خارج الملعب، والنادي الكبير يجب أن يحمي لاعبيه أكثر، سنناقش الأمر بالكامل في نهاية الموسم، يجب أن أقابل الرئيس زانج وهو في الصين الآن".

كونتي فاز بـ30 من أصل 50 مباراة قادها كمدرب لإنتر، وقاد الفريق لوصافة يوفنتوس بفارق نقطة.

وصافة إنتر لبطل الدوري الإيطالي أمر لم يحدث منذ موسم 2010-2011، إذ أن أفضل مواسم الفريق من بعد ذلك الموسم كانت في 2015-2016 و 2017-2018 و2018-2019 باحتلاله المركز الرابع. أي أن كونتي حقق ما لم يحدث منذ 9 أعوام.

وكانت آخر مرة حصد خلالها إنتر لقب الدوري الإيطالي في 2009-2010.

طالع: سكاي توضح: السيناريوهات المتاحة أمام إنتر وكونتي بعد تصريحات "عدم الحماية"

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