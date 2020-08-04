فرانس فوتبول: رونالدو كان يفكر في الانتقال إلى سان جيرمان قبل الكورونا

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 11:39

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - أودينيزي - الدوري الإيطالي

حال فيروس كورونا دون إتمام صفقة مدوية، بانتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان، وفقا لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

الصحيفة العريقة ذكرت أن رونالدو لم يكن سعيدا بمستويات يوفنتوس، وكان يقيّم جديا إمكانية الانتقال إلى سان جيرمان.

وذكر التقرير أن هذا التفكير راود رونالدو بالتحديد في أكتوبر الماضي، بعد مباراة لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا التي لم يسجل أو يصنع خلالها.

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رونالدو أراد الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لأنه يحلم باللعب إلى جوار البرازيلي نيمار جونيور، والفرنسي الشاب كيليان مبابي.

علاقة رونالدو بـ نيمار قوية، كما أنه معجب للغاية بـ مبابي بطل العالم مع فرنسا.

كما أن مدينة باريس تحظى في قلبه بمكانة مميزة، إذ أنها كانت شاهدة على تتويجه بيورو 2016 رفقة بلاده البرتغال.

إلا أن فيروس كورونا أربك كل الحسابات، ودمّر أي فرصة محتملة للانتقال إلى باريس سان جيرمان، تزامنا مع الخسائر المادية الكبيرة للأندية خلال هذا التوقف الطويل.

وقاد رونالدو فريقه يوفنتوس إلى التتويج بالدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.

وسجل النجم البرتغالي البالغ 35 عاما، 35 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم خلال 45 مباراة خاضها، كما صنع 7 أهداف.

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