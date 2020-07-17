ماركا: كاسياس يعود للعمل في ريال مدريد

بعد أن غادر من الباب الخلفي قبل 5 سنوات، يستعد الأسطورة إيكر كاسياس للعودة إلى بيته ريال مدريد ليجد أذرعا مفتوحة في استقباله هذه المرة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن كاسياس بصدد العودة للعمل داخل جدران ريال مدريد بناءً على رغبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

الحارس الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ النادي سيعمل بالقرب من بيريز كمستشار له، وسيتم تحديد مهام وحيثيات المنصب بشكل دقيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الأمر الأهم وفقا للتقرير، أن بيريز يريد كاسياس بالقرب منه، وأن إيكر موافق على إتمام الخطوة.

وأفادت ماركا أن كاسياس سيلعب دورا مشابها للدور الذي لعبه زيدان في النادي خلال ولاية جوزيه مورينيو، قبل أن يصير مساعدا لـ كارلو أنشيلوتي في 2013.

كاسياس (39 عاما) خاض 725 مباراة بقميص ريال مدريد بين 1999 وحتى رحيله عام 2015 صوب بورتو البرتغالي.

وفي 1 مايو 2019، تعرض كاسياس لأزمة قلبية دخل على إثرها المستشفى لعدة أيام، قبل أن تتحسن حالته ويغادرها، لكنه لم يعد لممارسة كرة القدم أبدا، وقرر الاعتزال بنهاية عقده مع بورتو هذا الصيف.

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