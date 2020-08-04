أس: سعيًا لمشاركة أوروبية.. كوبو يقترب من فياريال

بات تاكيفوسا لاعب ريال مدريد قريبا من حسم مصير وجهته المقبلة، ليلعب له معارا.

صحيفة "أس" الإسبانية أشارت إلى أن فياريال قريب من الحصول على خدمات كوبو، إذ أن أوناي إيمري المدرب الجديد للفريق معجب باللاعب الياباني الشاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن خوسيه آنخل سانشيز المدير العام لـ ريال مدريد، اجتمع مؤخرا مع وكلاء اللاعب، واتفقوا على حسم وجهة كوبو في الأسبوع الجاري.

خطة ريال مدريد هذا العام مختلفة لضيق الوقت، إذ لا ينوي الميرنجي إقحام كوبو في فترة الإعداد الخاصة به كما حدث الموسم الماضي مما تسبب في تأخر انضمامه إلى مايوركا إلى ما بعد بداية الدوري الإسباني.

على نفس الصعيد، أشارت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية إلى أن ريال مدريد قد تلقى أكثر من 30 عرضا رسميا لضم كوبو.

وقد تم تقليص تلك العروض والاستقرار على 4 مرشحين نهائيين: فياريال، سيلتا فيجو، غرناطة، أوساسونا.

ويفضّل ريال مدريد أن ينضم كوبو إلى فياريال أو غرناطة، لأنهما يشاركان الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

كما يميل كوبو إلى فكرة الاستقرار في إسبانيا وعدم اللعب لنادْ خارجها.

كوبو (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد مطلع الموسم الماضي قادما من إف سي طوكيو الياباني في صفقة انتقال حر.

صانع الألعاب الأعسر الذي سبق له تمثيل الفئات العمرية الصغرى في برشلونة، خرج معارا لـ مايوركا في 2019\2020.

مع فريق الجزيرة، ورغم هبوطه إلى الدرجة الثانية، أثار كوبو الإعجاب، وخاض 36 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 5.

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