مدافع ريال مدريد السابق: بيكيه وسيم وصديقته شاكيرا.. لكن لو لعب في فالنسيا لما سمعنا به

يرى أوسكار روجيري مدافع الأرجنتين التاريخي وريال مدريد السابق، أن جيرارد بيكيه لاعب متوسط المستوى.

وصرّح روجيري: "بيكيه يمتلك شعرا متوسط الطول، مثلي، ومثل الكثيرين، إنه وسيم، وصديقته مغنية (شاكيرا)، ولديه مظهر جيد".

وأضاف عبر فوكس سبورتس: "لكن لو لعب في فالنسيا لما سمعنا به".

وواصل: "بيكيه يلعب بأسلوب برشلونة، إنه مدافع متوسط، وليس طويلا للغاية، لا يضغطون عليه إلا في المباريات الكبيرة".

وأتم: "الأفضل هو سيرخيو راموس، بفارق كبير عن أي مدافع في العالم".

روجيري كان عنصرا مؤثرا في تتويج الأرجنتين بكأس العالم 1986 على أرض المكسيك، كما حقق العديد من النجاحات بقميصي بوكا جونيورز وريفر بليت.

ولعب روجيري لـ ريال مدريد موسم 1989\1990، وحصد معه لقب الدوري الإسباني.

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