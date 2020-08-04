موندو ديبورتيفو: وست هام في مفاوضات متقدمة لضم برايثوايت من برشلونة

اقتربت رحلة مارتن برايثوايت القصيرة للغاية مع برشلونة من نهايتها، ونادي وست هام يبدو الأقرب للظفر بخدماته.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أشارت إلى أن برشلونة ووست هام في مفاوضات متقدمة لإتمام صفقة انتقال المهاجم الدنماركي.

وذكر التقرير أن وست هام بصدد دفع 20 مليون يورو تقريبا للظفر بخدمات برايثوايت.

المهاجم الدنماركي صاحب الـ29 عاما انضم إلى برشلونة في فبراير الماضي بصفقة استثنائية مقابل 18 مليون يورو، بعد إصابة عثمان ديمبيلي وغيابه لأكثر من 6 أشهر.

لكن مع برشلونة، وبعد انضمامه قادما من ليجانيس، لم يسجل برايثوايت سوى هدفا وحيدا خلال 11 مباراة خاضها بقميص البلاوجرانا.

وسبق لـ برايثوايت أن خاض تجربة في الملاعب الإنجليزية رفقة ميدلسبره عندما انتقل إليه عام 2017 قادما من تولوز الفرنسي.

ويمتلك برايثوايت 39 مباراة دولية، سجل خلالها 7 أهداف.

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