مران الزمالك – مصطفى محمد وزيزو يشاركان.. وتقسيمة بنهاية التدريبات

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 16:50

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - علي جبر - الزمالك - بيراميدز

شارك مصطفى محمد مهاجم الزمالك، وأحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق، في مران الأبيض اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة المصري يوم الخميس.

وكان الثنائي قد تعرض لإصابة عضلية في مباراة طلائع الجيش الودية.

أما طارق حامد، فواصل التدريبات التأهيلية على هامش المران.

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وخلال المران، حرص المدير الفني باتريس كارتيرون على تحفيز اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية، بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

وأوضح كارتيرون للاعبين أن الفريق سيخوض كافة المباريات للفوز بها وكذلك استغلالها في الاستعداد لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي ضد الرجاء المغربي.

وركز الجهاز الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام المصري في الدوري، واختتم الفريق المران بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري يوم 6 أغسطس بمواجهة المصري البورسعيدي.

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