لامبارد مطالبا بتأخير انطلاق الدوري: اللاعبون بحاجة للراحة

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 11:36

كتب : FilGoal

لامبارد

طالب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتأخير موعد انطلاق الموسم الجديد، مشيرا إلى حاجة اللاعبين إلى الراحة بعد مشاركتهم في مباريات عديدة خلال فترة قصيرة.

ويعاني لامبارد من نقص عددي قبل مواجهة مضيفه بايرن ميونيخ يوم السبت في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

فقد الفريق قائده سيزار أزبيليكويتا ومهاجمه كريستيان بوليسيتش ولاعبه بيدرو بسبب الإصابة يوم السبت خلال نهائي كأس الاتحاد الذي اقتنصه أرسنال من جاره تشيلسي.

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وقال لامبارد في مؤتمر صحفي:"اللاعبون بحاجة للراحة قبل الاستعداد لمواجهة بايرن، ليس مثاليا مواصلة العمل حتى مباراة بايرن وما بعدها. اللاعبون بحاجة للراحة ليصبحوا قادرين على مجاراة مباريات الدوري الإنجليزي. في أسوأ الاحتمالات، لو لم نفز على بايرن، يوم 12 سبتمبر يبدو مبكرا جدا لبدء موسم جديد".

وأضاف اللاعب الأسبق لتشيلسي ومانشستر سيتي "أتمنى من الدوري النظر بعناية للإصابات التي نعاني منها وأن يعيد حساباته بشأن موعد انطلاق الموسم الجديد، أعتقد أننا نستحق ذلك، كفريق من الدوري يشارك في دوري الأبطال".

وما يزيد مهمة تشيلسي صعوبة هو الخسارة بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب أمام بايرن، بات الفريق الإنجليزي مطالبا بانتصار عريض في ملعب أليانز أرينا للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفي أول موسم للامبارد المدرب في الدوري الممتاز، قاد تشيلسي للمركز الرابع وتأهل للموسم المقبل من دوري الأبطال وخسر نهائي كأس الاتحاد.

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