فينجر: أرشح هذين الفريقين للقب دوري الأبطال

يرى أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق والمدير الحالي لقسم تطوير الكرة العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مرشحان فوق العادة للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وقال الفرنسي في حواره مع صحيفة ليكيب:"حين تلعب مباراة ضد أتالانتا أو أتليتكو مدريد، أي شيء قد يحدث. لكن بالنسبة لي، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان هما المرشحان بسبب قدرتهما على التتويج".

وواصل فينجر الذي خسر نهائي الأبطال 2006 مع أرسنال ضد برشلونة "أشعر أنهما أقل قوة مقارنة بثلاث أو أربع سنوات مضت. ربما كانا متكاملين أكثر، في كل المراكز".

واستمر فينجر (70 عاما) "البطولة كانت أقوى، أعتقد أن هناك تراجعا عاما في مستوى الكرة الأوروبية، لكن يبقى سيتي وباريس ضمن أفضل 3 فرق في القارة".

وأتم "لا يتوجب علينا النظر إلى أسباب إخفاق باريس في الفوز بدوري الأبطال، حتى ريال مدريد مر بهذا الوقت على مدار 10 أو 15 عاما، ثم توج بها 3 مرات متتالية".

وسيلعب باريس ضد أتالانتا في ربع نهائي البطولة، بينما يصطدم أتليتكو بفريق لايبزيج، الفائز من المواجهة الأولى يلعب في نصف النهائي ضد الفائز من المواجهة الثانية.

وعلى الجانب الآخر، فرصة سيتي كبيرة في التأهل لدور الـ8 بعد فوزه على مضيفه ريال مدريد بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وسيستضيف سيتي فريق ريال مدريد يوم الجمعة في مباراة الإياب، المتأهل من الناديين سيواجه يوفنتوس أو ليون، ثم في نصف النهائي ينتظره برشلونة أو بايرن ميونيخ أو تشيلسي أو نابولي.

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