رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا عن تفاصيل ومواعيد استئناف بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يشارك الأهلي والزمالك في دورها نصف النهائي.

وقرر كاف أن تقام مباراتا الذهاب في 25 و26 سبتمبر في الدار البيضاء، ويعود تحديد الموعد للفريقين المغربيين وتفضيلاتهما، على أن تقام مباراتا الإياب في القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر، ويعود تحديد الموعد كذلك لتفضيلات الأهلي والزمالك.

وقال كاف في بيانه: "بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشياً مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي".

ويواجه الأهلي الوداد، بينما يواجه الزمالك الرجاء.

المباراة النهائية

وقال كاف عن المواجهة النهائية: "تطبيقا لمبدأ العدالة، ستقام المباراة النهائية على أرض محايدة في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي".

وأضاف "بالتبعية، سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة. الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمنا ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020".

وأكمل "إلا أنه، وفي حالة تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020. بها الصدد، تم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائي لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصري لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم".

وكان FilGoal.com قد انفرد بتلك التفاصيل في وقت سابق.

سيتم تطبيق إرشادات كاف لاستئناف المسابقات والتي وضعتها لجنة كاف الطبية بالتعاون مع إدارة الاتحاج للتطوير الفني وذلك فيما يخص استضافة المباريات المتبقية من مسابقات الأندية.

وتركز الإرشادات على التقييم الطبي المستمر والفعال باختبار اللاعبين والمسئولين، ووضع خطط الحصص التدريبية، وتعقيم المهمات الرياضية، بالإضافة للالتزام الصارم بالمحاذير الوقائية العالمية.

في ذات الوقت، يراقب كاف الموقف عن كثب، ويعمل مع السلطات المختصة بشأن استضافة المباريات، وسيعلن عن التطورات الخاصة بالأماكن المحددة لإقامة المباريات في الوقت المناسب.

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