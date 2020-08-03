رسميا – كاف يعلن مواعيد وتفاصيل الكونفدرالية.. "مواجهة واحدة دون جماهير"

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 11:41

كتب : فادي أشرف

بيراميدز - الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مواعيد وتفاصيل استئناف البطولة الكونفدرالية، والتي يشارك فيها بيراميدز.

وتقام مباراتا نصف النهائي بنفس النظام الذي تم الاستقرار عليه وهو مباراة واحدة وليس الذهاب والإياب مثل دوري أبطال إفريقيا، وهو نفس الأمر الذي أوضحه FilGoal.com من قبل.

وحدد كاف يوم 22 من شهر سبتمبر موعدا لمباراتي نصف نهائي الكونفدرالية بمدينتي الدار البيضاء والرباط.

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يواجه بيراميدز فريق هورويا الغيني على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفي نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وتقام المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وتقام كل المباريات دون حضور جماهيري، حسبما أعلنت لجنة الطوارئ في كاف.

سيتم تطبيق إرشادات كاف لاستئناف المسابقات والتي وضعتها لجنة كاف الطبية بالتعاون مع إدارة الاتحاج للتطوير الفني وذلك فيما يخص استضافة المباريات المتبقية من مسابقات الأندية.

وتركز الإرشادات على التقييم الطبي المستمر والفعال باختبار اللاعبين والمسئولين، ووضع خطط الحصص التدريبية، وتعقيم المهمات الرياضية، بالإضافة للالتزام الصارم بالمحاذير الوقائية العالمية.

في ذات الوقت، يراقب كاف الموقف عن كثب، ويعمل مع السلطات المختصة بشأن استضافة المباريات، وسيعلن عن التطورات الخاصة بالأماكن المحددة لإقامة المباريات في الوقت المناسب.

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