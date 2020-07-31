تقرير إنجليزي: رمضان خارج حسابات هدرسفيلد.. 4 أندية بينهم ألميريا مهتمة باللاعب

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 17:23

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

أصبح رمضان صبحي جناح الأهلي خارج حسابات فريقه هدرسفيلد الإنجليزي للموسم المقبل، وفقا لمزاعم تقرير إنجليزي.

صحيفة (examinerlive) الإنجليزية المهتمة بتغطية أخبار هدرسفيلد كشفت وفقا لمصادرها الخاصة، اقتراب رمضان صبحي من مغادرة هدرسفيلد.

كارلوس كوربران المدير الفني الجديد لـ هدرسفيلد بدأ بالفعل في وضع خطط الموسم المقبل للفريق، خطط ليس من ضمنها رمضان صبحي، وفقا للتقرير الإنجليزي.

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وأشار التقرير الإنجليزي إلى رغبة هدرسفيلد في الحصول على نفس المبلغ الذي دفعه الفريق عام 2018 من أجل التعاقد مع رمضان صبحي قادما من ستوك سيتي، وقتها دفع النادي 5 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب.

وأوضح التقرير وجود رغبة لدى 4 أندية أوروبية حتى الآن من أجل التعاقد مع رمضان صبحي.

النادي الأوروبي الأول والذي تحرك بالفعل لضم رمضان صبحي هو أوليمبياكوس اليوناني، وقدم عرضا بـ 1.3 مليون يورو، وفقا لتقرير يوناني سابق.

الأندية الأخرى هي ألميريا الإسباني وأودينيزي الإيطالي وبيشكتاش التركي، وفقا للتقرير الإنجليزي.

شبكة سكاي سبورتس الموثوقة كشفت في وقت سابق رفض هدرسفيلد لفكرة تمديد إعارة رمضان صبحي لـ الأهلي، والنادي يرغب في بيع اللاعب بشكل نهائي.

أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي كشف في وقت سابق تحرك ناديه للحديث مع هدرسفيلد بخصوص رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

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