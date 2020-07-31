باسوجوج ثاني لاعب يصاب بـ كورونا في الدوري الصيني

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 12:41

كتب : FilGoal

كريستيان باسوجوج

أصبح الكاميروني كريستيان باسوجوج ثاني لاعب يصاب بـ فيروس كورونا بين لاعبي الدوري الصيني.

كريستيان باسوجوج

النادي : الكاميرون

الجناح البالغ 24 عاما حُجز في المستشفى في مدينة جونزاو الصيني وفقا لما جاء عبر بيان الهيئة الصحية.

إصابة الكاميروني تأتي عقب إقامة الجولة الأولى من الدوري في الصين.

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وخضع باسوجوج لاعب هينين جياني لفحص طبي 15 يوليو الماضي عقب وصوله من الكاميرون قبل بدء الموسم وجاءت نتيجته سلبية.

إلا أنه تعرض للإصابة بالفيروس أثناء تواجده في الحجر الصحي وجاءت نتيجة مسحته الطبية إيجابية مرتين.

وكان البلجيكي مروان فيلايني هو أول حالة تأكد إصابتها بـ فيروس كورونا في الدوري الصيني في أبريل الماضي.

وكتب نادي هينين جياني بعد الخسارة من جيناسو سونينج بنتيجة 4-3 في الجولة الأولى من المسابقة عبر موقع "ويبو" المشابه لـ "تويتر" في الصين: "هيا باسوجوج، نحن في انتظارك".

باسوجوج حصد جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2017 بعدما توج باللقب على حساب منتخب مصر في المباراة النهائية.

وانتقل الكاميروني بعد البطولة مباشرة للدوري الصيني مقابل 5 مليون جنيه إسترليني، وسجل 24 هدفا في 76 مباراة.

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