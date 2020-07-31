حارس برتغالي يكشف كيفية التصدي لركلات جزاء برونو فيرنانديش

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 12:20

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يحتفل بهدفه في مرمى برايتون

كشف ميجيل سواريش آخر حارس مرمى تصدى لركلة جزاء أمام برونو فيرنانديش سر تصديه لركلة البرتغالي.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

برونو سجل 26 ضربة جزاء بنجاح من أصل 28 انبرى لها في مسيرته، منها 5 مع مانشستر يونايتد.

وتعود ركلة الجزاء الأخيرة التي أهدرها برونو في أكتوبر 2018 مع سبورتينج لشبونة أمام لورويش في كأس البرتغال.

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سواريش قال لصحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية: "التصدي كان لحظة رائعة، السر كان خطوة صغيرة لليسار".

وأضاف "برونو ينظر للحارس عندما ينبري لتسديد ركلة جزاء، وهذا ما فعلته معه، تظاهرت أنني سأرتمي لليسار وقفزت للناحية اليمنى".

وواصل "أردت تأخير قرار لأطول وقت ممكن، لم أرد أن أجعل الأمور سهلة عليه، وصلنا إلى شوطين إضافيين وخسرنا 2-1".

وأكمل "آمل أن يواصل برونو تسجيل ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي، في النهاية سيهدر واحدة، وأتمنى أن تتأخر قليلا فهذا جيد لي".

وأتم "لم أحصل على قميصه بعد مواجهة سبورتينج، لكن أود الحصول على قميصه مع مانشستر يونايتد، وعلى الرغم من أننا كنا خصوم في يوم ما، إلا أنني مشجعا كبيرا له".

فيرنانديش البالغ 25 عاما سجل 10 أهداف في 20 مباراة مع مانشستر يونايتد وقاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

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