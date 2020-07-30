أمير توفيق يتحدث عن مصير رمضان صبحي.. موقف أزارو والصفقات الجديدة

الخميس، 30 يوليه 2020 - 21:08

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - ريني فايلر

تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي عن مصير رمضان صبحي جناح هدرسفيلد الإنجليزي الذي يلعب معارا في القلعة الحمراء.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أمير توفيق: "رمضان صبحي؟ دون الدخول في تفاصيل عديدة، نحن الآن في مرحلة التواصل".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الأهلي "نتواصل مع النادي الإنجليزي ومع رمضان صبحي وسنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة".

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وتابع "رمضان لاعب كبير ومهم بالنسبة لنا وسنرى ماذا سيحدث".

وكشف أمير توفيق عودة وليد أزارو من جديد للقلعة الحمراء، مشيرا إلى "أزارو سيعود للأهلي والآن علاقته انتهت بالاتفاق السعودي".

وفسر "الأهلي وافق بالفعل على استمرار أزارو مع الاتفاق ولكن الأخير لم يصل لاتفاق مع اللاعب ولم يرسل لنا باقي المستحقات أيضا. الأهلي له 100 ألف دولار مستحقات".

وأكمل حديثه قائلا: "أزارو الآن في إجازة في المغرب وأتواصل معه ومع وكيله واللاعب سيعود خلال شهر، شهر ونصف للانتظام في تدريبات الأهلي. هو معنا".

وأجاب أمير توفيق على سؤال (مفاوضات الأهلي مع باهر المحمدي وبيكهام؟)، قائلا: "دون ذكر أي أسماء، منذ شهر يناير الماضي وتحدثت عن أننا نعمل على خطة الصيف منذ الآن".

واستمر "بالفعل "احنا محضرين كل حاجة من بدري" ولكن كل شيء يحدث في الوقت المناسب".

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