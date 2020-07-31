أحمد الشيخ: فايلر يركز في كافة التفاصيل.. ولن أقص شعري إلا بعد الفوز بـ دوري الأبطال

كشف أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي اهتمام السويسري ريني فايلر بالتفاصيل الصغيرة وهو ساهم في عودة الفريق بنتيجة إيجابية أمام صن دوانز.

أحمد الشيخ النادي : الأهلي الأهلي

أحمد الشيخ قال عبر قناة النادي الأهلي: "فايلر يركز في كافة التفاصيل خاصة الصغيرة، وهو ما كان يحدث مع إيهاب جلال أيضا".

وتابع "كمثال أن نتدرب في نفس التوقيت المباراة، وهو ما حدث مع صن دوانز في مباراة الإياب إذ سافرنا قبل المباراة بـ 4 أو 5 أيام للتأقلم على أجواء المباراة".

وأضاف "خضنا مواجهة صن دوانز كأننا قضينا وقتا طويلا في جنوب إفريقيا".

وعن مظهره الجديد واصل "فضلت عدم قص شعري بسبب فيروس كورونا، ومع الوقت وبعد تقديمي أداء جيد في المباريات الودية، قررت ألا أقص شعري إلا بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

الشيخ شارك في وديتي الأهلي أمام سموحة والجونة وساهم بصناعة هدف واحد.

ولعب الشيخ 15 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

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