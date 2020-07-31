نيوكاسل: ملتزمون 100% بعملية البيع رغم بيان الانسحاب.. وسنفكر في الموسم المقبل

أعلن لي تشارنلي المدير العام لنادي نيوكاسل يونايتد، أنه على الرغم من انسحاب المستثمرين من عملية بيع النادي، إلا أن مايك آشلي مالك الفريق الإنجليزي ملتزم بنسبة 100% بعملية البيع للمجموعة رغم انسحابها.

ونشر تشارنلي بيانا رسميا قال فيه: "اطلعنا على البيان الصادر يوم الخميس، لا نقول لا أبدا، ومن الواضح أن مايك أشلي ملتزم بنسبة 100% بهذه الصفقة وعملية بيع النادي للمستثمرين".

وأضاف "حاليا تركيزنا سيكون على دعم ستيف بروس في سوق الانتقالات من أجل الاستعداد للموسم الجديد".

وكان صندوق الاستثمارات السعودي على وشك الاستحواذ على نسبة 80% من أسهم النادي الإنجليزي والتي تقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني، لكن شبكة "سكاي" أوضحت يوم الخميس أن الصندوق والشركاء انسحبوا من الصفقة.

وجاء سبب إنهاء الاهتمام المعلن في البيان يوم الخميس، أنه بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة عدم الوضوح الحالية والعملية التي أخذت فترة طويلة للغاية.

نيوكاسل يونايتد أنهى الموسم في المركز الـ13 من جدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت موعد انطلاق الموسم الجديد يوم 12 سبتمبر المقبل.

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