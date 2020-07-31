نيوكاسل: ملتزمون 100% بعملية البيع رغم بيان الانسحاب.. وسنفكر في الموسم المقبل

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 12:54

كتب : FilGoal

مايك آشلي ولي تشارنلي

أعلن لي تشارنلي المدير العام لنادي نيوكاسل يونايتد، أنه على الرغم من انسحاب المستثمرين من عملية بيع النادي، إلا أن مايك آشلي مالك الفريق الإنجليزي ملتزم بنسبة 100% بعملية البيع للمجموعة رغم انسحابها.

ونشر تشارنلي بيانا رسميا قال فيه: "اطلعنا على البيان الصادر يوم الخميس، لا نقول لا أبدا، ومن الواضح أن مايك أشلي ملتزم بنسبة 100% بهذه الصفقة وعملية بيع النادي للمستثمرين".

وأضاف "حاليا تركيزنا سيكون على دعم ستيف بروس في سوق الانتقالات من أجل الاستعداد للموسم الجديد".

أخبار متعلقة
رسميا - صندوق الاستثمار السعودي ينسحب من صفقة الاستحواذ على نيوكاسل تليجراف: صفقة بيع نيوكاسل للمستثمرين السعوديين وصلت إلى طريق مسدود بمشاركة صلاح.. ليفربول البطل ينهي الدوري الإنجليزي بانتصار على نيوكاسل

وكان صندوق الاستثمارات السعودي على وشك الاستحواذ على نسبة 80% من أسهم النادي الإنجليزي والتي تقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني، لكن شبكة "سكاي" أوضحت يوم الخميس أن الصندوق والشركاء انسحبوا من الصفقة.

وجاء سبب إنهاء الاهتمام المعلن في البيان يوم الخميس، أنه بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة عدم الوضوح الحالية والعملية التي أخذت فترة طويلة للغاية.

نيوكاسل يونايتد أنهى الموسم في المركز الـ13 من جدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت موعد انطلاق الموسم الجديد يوم 12 سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضا:

منافس الزمالك والإسماعيلي – أحداد يتالق في فوز الرجاء

طلعت يوسف لـ في الجول: عدم حضور المحترفين يصعب موقفنا

الكشف عن مستقبل تياجو ألكانتارا

سكاي: توتنام لا يرغب في بيع لاعبه

"فيفا خاطبنا رسميا بتمديد عملنا لـ 4 أشهر"

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
نيوكاسل: ملتزمون 100% بعملية البيع رغم بيان الانسحاب.. وسنفكر في الموسم المقبل 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا صن: وست هام يسعى لضم جون ستونز 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
باسوجوج ثاني لاعب يصاب بـ كورونا في الدوري الصيني 25 دقيقة | آسيا
حارس برتغالي يكشف كيفية التصدي لركلات جزاء برونو فيرنانديش 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: من الصعب للغاية استبدال ديفيد سيلفا.. وريال مدريد يعرف كيف يقلب الطاولة ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد الشيخ: فايلر يركز في كافة التفاصيل.. ولن أقص شعري إلا بعد الفوز بـ دوري الأبطال ساعة | الدوري المصري
سكاي: رغم اهتمام إنتر.. توتنام لا يرغب في بيع ندومبيلي ساعة | الدوري الإنجليزي
مارتينيز يحكي عن ظروفه الصعبة للغاية قبل الانضمام لأرسنال ولعب نهائي كأس الاتحاد 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك