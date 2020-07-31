طلعت يوسف لـ في الجول: نتدرب تحت ضغط نفسى وعصبى.. وعدم حضور المحترفين يصعب مهمتنا

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 10:34

كتب : هاني العوضي

طلعت يوسف - الاتحاد

أوضح طلعت يوسف المدير الفني لـ الاتحاد السكندري صعوبة استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك عند استئناف الدوري.

طلعت يوسف قال لـ FilGoal.com: "الأمور صعبة فى الفريق نتدرب تحت ضغط نفسى وعصبى كبير، والتركيز يغيب عن اللاعبين لفترات طويلة بسبب المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع "مباراة الزمالك صعبة بالفعل ولكن مباريات الدور الثانى لا تقل صعوبة. لدينا إصابات ما بين كورونا وإصابات عضلية".

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وواصل "اللاعب المصاب بكورونا بالتأكيد سيأخذ وقتا من أجل العودة وإن عاد للتدريبات بالتأكيد مستواه فى الملعب سيحتاج إلى وقت أطول للتأقلم".

وأضاف بشأن عودة المحترفين: "عدم حضور أكوى وويلسون والليبى أنيس سالتو حتى الآن يصعب من مهمتنا بشكل كبير".

وأوضح "سيتم توقيع عقوبة مالية على أنيس سالتو بسبب السفر قبل العودة للتدريبات دون أذن ونحن فى انتظار عودته".

وأردف "الفريق بحاجة لمعسكر لكن الإجراءات الاحترازية ستصعب من إقامته، فمن غير المعقول أن ندخل معسكرا طويلا بإجراءات احترازية وأجد أن به تكلفة عالية على النادى خاصة وأن هناك فندقين فقط أرغب فى إقامة المعسكر بهما وأسعارهما مرتفعة".

وأتم "سأجلس مع رئيس النادى محمد مصيلحى خلال الأسبوع المقبل لنناقش العديد من الأمور".

الاتحاد يستهل مشواره بعد عودة النشاط الرياضي في مصر بمواجهة الزمالك في العاشر من أغسطس على ملعب برج العرب.

يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة خاضها في الموسم الحالي من الدوري.

وتعادل مع طنطا 1-1 في مباراة ودية كما خسر من حرس الحدود بهدفين دون مقابل.

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