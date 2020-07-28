سولشاير: احتلال المركز الثالث خلف ليفربول وسيتي إنجاز رائع

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن احتلال فريقه للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي خلف ليفربول ومانشستر سيتي يعد إنجازا هائلا.

وقال سولشاير في تصريحات لموقع ناديه: "لا شك أن ليفربول ومانشستر سيتي كانا رائعين في الموسمين الأخيرين، لذا اعتبر أن احتلال المركز الثالث خلفهما يعد إنجازا رائعا".

وأضاف "اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني قاموا بعمل كبير للغاية، لقد قلت لهم إننا نجحنا في مهمتنا بفضل تعاوننا معا وعملنا كفريق واحد، والجماهير تدرك ذلك جيدا".

وأتم "لقد قدمنا كرة قدم لاقت إعجاب الجماهير، وأعتقد أن روح مانشستر يونايتد باتت ملموسة في أداء الفريق، هذا ما أشعر به أنا على الأقل".

يونايتد فاز بنتيجة 2-0 في آخر جولات الدوري الإنجليزي أمام مضيفه ليستر سيتي، ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في جدول الترتيب.

وبعد أن حجز يونايتد أحد بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا، يتبقى للفريق المنافسة على لقب الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد يواجه نظيره لاسك النمساوي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم 5 أغسطس المقبل، وكان الشياطين الحمر قد فازوا بنتيجة 5-0 في الذهاب.

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