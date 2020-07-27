كارتيرون: مضطرون لخوض مباريات الدوري ونسعى للتجهيز لإفريقيا.. ومرتضى يعقب

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن قراره باستئناف مباريات الدوري ضد رغبته ولكن حتى لا يتعرض الفريق لعقوبات وأيضا للتجهيز لدوري أبطال إفريقيا.

وبعد موافقة كارتيرون، سأل مرتضى منصور رئيس الزمالك أعضاء الجمعية العمومية وبعد موافقتهم أعلن استكمال الدوري بناء على ذلك رغم أنه ضد رغبته الشخصية.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي بالنادي: "من وجهة نظري أن الدوري لا يستكمل لأن ذلك لا علاقة له بهيبة الدولة لكن سنستمع لرأي المدير الفني كارتيرون".

وأجاب كارتيرون "مثل كافة المدربين كنت لا أريد استكمال مسابقة الدوري لكل الأسباب التي طرحناها من قبل بسبب ضغط المباريات وعدم لحاقنا بإنهاء الموسم".

وكشف "كنا نريد موسما جديدا، حتى ننهيه في وقت مناسب دون ضغط مباريات وتأثر اللاعبين".

وشدد كارتيرون "لكننا مضطرون للعب حتى لا يتم توقيع عقوبات علينا، لذلك سنخوض مباريات الدوري لنستفيد للتجهيز لمباريات إفريقيا".

وأضاف المدير الفني الفرنسي "نلعب تلك البطولة لأننا مضطرون لذلك، لا توجد فائدة من استكمال المسابقة في وقت ضيق لكننا سنفعل حتى لا نتعرض للعقوبات ونكون جاهزين لإفريقيا".

وأتم مرتضى منصور تصريحات بالمؤتمر الصحفي "هذا رأي المدير الفني هل الجمعية العمومية موافقة؟ بعد إجابتكم بنعم وهذا ضد رغبتي لذلك سنخوض مباريات الدوري".

وبالتالي سيخوض الزمالك مباريات الدوري ويستهل مشواره بمواجهة المصري المؤجلة يوم 6 أغسطس المقبل.

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