خبر في الجول – اجتماع على هامش ودية الأهلي والجونة بسبب صفقة رمضان

على هامش ودية الأهلي والجونة اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بمقر الأحمر بالجزيرة، يجتمع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي مع نادر شوقي رئيس شركة 11 المديرة للنادي الساحلي، ووكيل جناح الأهلي المعار له من هدرسفيلد الإنجليزي، رمضان صبحي.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع سيشهد نقاشا بين توفيق وشوقي حول الصفقة المحتملة، واستبيان صحة حديث شبكة سكاي سبورتس حول تحرك أودينيزي الإيطالي لضم اللاعب من ناديه الإنجليزي.

ويسعى الأهلي للحفاظ على رمضان صبحي بشكل نهائي عن طريق شراء عقده من هدرسفيلد الإنجليزي الذي لم يتم الأهلي اتفاقا معه بعد.

وفي وقت سابق، تواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب من رمضان صبحي فضّل عدم ذكر اسمه، ليوضح: "حتى الآن، لم يتلق رمضان صبحي أي عروض رسمية من أي فريق غير الأهلي".

وأضاف "ما يُقال عن أودينيزي أو غيره مجرد أحاديث في الإعلام، ولم يحدث أي تحرك رسمي".

وأشار "التحرك الرسمي الوحيد حتى اللحظة هو من الأهلي".

وشرح "الأهلي طلب بالفعل تمديد إعارة رمضان صبحي أولا، وبعد ذلك ضمه بشكل نهائي".

إذا، أودينيزي الإيطالي لم يتحرك بشكل رسمي حتى اللحظة لضم رمضان صبحي. ولكن ما موقف الأهلي من رد هدرسفيلد على رفض طلبه؟

هنا كشف المصدر لـ FilGoal.com "حتى الآن رمضان صبحي لم يتلق أي إخطار من هدرسفيلد بخصوص رفض تمديد الإعارة، وكذلك وكيله لم يتلق أي شيء في هذا الأمر".

وأردف "الأهلي طلب بالفعل تمديد إعارة رمضان صبحي ولكن الرد لم يصل للاعب أو وكيله حتى اللحظة".

وأتم "أعتقد أيضا أنه لم يصل بشكل رسمي للأهلي حتى الآن".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق بداية تحرك الأهلي من أجل ضم رمضان صبحي بشكل نهائي. (طالع التفاصيل)

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

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هل تحرك أودينيزي لضم رمضان