غالي: حاولنا ضم لاعبين من الزمالك للجونة ولم ننجح.. وإلغاء الموسم كان أفضل

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 01:30

كتب : FilGoal

حسام غالي - الجونة

كشف حسام غالي مدير الكرة في الجونة، عن محاولة ناديه ضم لاعبين من الزمالك في بداية فترته، دون أن ينجح في ذلك.

وصرّح غالي عبر النهار: "استعرنا مجموعة لاعبين من الأهلي لأني كنت زاملتهم في نهاية فترتي بالملاعب وأعرف إمكانياتهم جيدا".

وأضاف: "حاولنا بالفعل استقدام لاعبين من الزمالك، لكن لم نستطع".

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وكشف غالي: "في بداية مهمتي كمدير كرة في الجونة، ردود فعلي كانت عنيفة للغاية مع اللاعبين، الآن صرت أهدأ وأترك مساحة أكبر للمدير الفني".

وعن عدم حضوره مباراة الأهلي والجونة الودية الثلاثاء في مختار التتش، برر غالي: "أنا في إجازة حاليا، ليس هناك أي خلاف بيني وبين أي شخص داخل النادي الأهلي".

وشدد: "في الانتخابات المقبلة سأدعم الخطيب مجددا، هو رمز الأهلاوية".

كما قال في خضم حديثه: "رأيي كان أن يتم إلغاء الموسم الحالي، ونبدأ موسما جديدا بمواعيد منضبطة".

وأفاد: "زيادة عدد المحترفين في الدوري المصري كفيل برفع جودة اللاعب المصري".

ويرى: "التصعب خُلق في آخر 4 أو 5 سنوات بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، واللاعبين القدامى الذين يلعبون على وتر الجمهور".

وعن سبب رفضه الانضمام للجنة المشرفة على إدارة اتحاد الكرة، قال: "كنت قد أعطيت كلمة لنادي الجونة".

وتوقع: "الأهلي صاحب الفرص الأكبر للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

وكشف: "محمد شوقي هو أفضل لاعب وسط جاورته في مسيرتي".

توتنام هوتسبير

لعب حسام غالي لعدة سنوات في توتنام، إلا أن مسيرته انتهت في صفوفه بعد اللقطة الشهيرة وإلقاء قميص الفريق غضبًا عند استبداله.

وعن تلك الواقعة قال غالي: "مارتن يول (مدرب الفريق) قال لي: كان أفضل لك أن تتشاجر معي في غرفة الملابس وليس أمام الجماهير".

وأضاف غالي: "قميص توتنام كان مقدسا لدى الجماهير".

وأتم: "في بيرمنجام سيتي، ستيف بروس قال عني غير ملتزم وإني رفضت التدرب، وهذا غير حقيقي، كما قوّلني كلاما كذبا لم أتفوه به".

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