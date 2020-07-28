مواعيد مباريات الثلاثاء 28 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. وديتان لـ الأهلي والزمالك

يخوض الأهلي والزمالك مباراتين وديتين اليوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي في ملعبه مختار التتش ضد الجونة وتنقل قناتا أون تايم سبورتس والأهلي المباراة.

بينما يواجه الزمالك فريق طنطا وتنقل قناتا أون تايم سبورتس 2 والزمالك المباراة.

وتنطلق المباراتان في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحل نابولي ضيفا على إنتر ميلان في قمة بالدوري الإيطالي تنطلق الساعة 9:45 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1 &4.

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