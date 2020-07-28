حسام غالي يختار التشكيل التاريخي لـ الأهلي.. التوأم وأبو تريكة و"لاعب صداع"

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 01:18

كتب : FilGoal

حسام غالي وزين الدين زيدان في لقاء الأهلي وريال مدريد

اختار حسام غالي نجم الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي في نادي الجونة، التشكيل التاريخي لـ الأهلي من وجهة نظره.

وقال غالي: "في حراسة المرمى، سأختار عصام الحضري رغم وجود العديد من الأسماء المميزة ولكنني سأختار الحضري".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "إبراهيم حسن ظهير أيمن، والثنائي هاني رمزي ووائل جمعة كقلب دفاع، أما بالنسبة للظهير الأيسر فهناك العديد من النجوم شاركوا في هذا المركز ولكنني لم أشاهدهم كثيرا، وسأختار سيد معوض".

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وتابع "في الوسط، سأختار اللاعب الصداع مجدي عبد الغني".

وأوضح ضاحكا "مش مقتنع أوي بس هو لاعب صداع فهختاره".

وأردف "أمزح بكل تأكيد. مجدي عبد الغني كان لاعبا رائعا وسأضعه وحيدا على دائرة المنتصف وسينجح في مهمته، وسأختار أمامه علاء ميهوب وطاهر أبو زيد".

واستمر "سألعب بمهاجم واحد صريح وهو حسام حسن، أتمنى ألا يحزن عماد متعب مني".

وأتم "خلف حسام حسن، سأختار محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة".

وفيما يلي تشكيل حسام غالي التاريخي لـ الأهلي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: سيد معوض - وائل جمعة - هاني رمزي - إبراهيم حسن.

الوسط الدفاعي: مجدي عبد الغني.

الوسط الهجومي: علاء ميهوب - طاهر أبو زيد.

الهجوم: محمد أبو تريكة - حسام حسن - محمود الخطيب.

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