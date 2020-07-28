غالي: كوبر كان يقول إن الأهلي يفوز بالحكام.. وهذه حقيقة ما حدث أمام نيجيريا

استرجع حسام غالي قائد منتخب مصر الأسبق، كواليس خلافه مع هيكتور كوبر عام 2016، والذي كتب نهاية مسيرته مع الفراعنة.

وصرّح غالي عبر النهار: "لو عاد بي الزمن في مشكلتي مع كوبر سأتصرف بنفس الطريقة، لأني لم أكن مخطئا، المشكلة لم تكن معي، بل كنت أوصّل وجهة نظر بعض اللاعبين في الفريق".

وأضاف: "الصورة نُقلَت إليّ بشكل خاطئ؟ لا، الصورة وصلتني (بالظبط)".

وتابع: "كنت في المنتخب فترة كبيرة للغاية، وكلام كوبر لم يكن طبيعيا، كان يسأل اللاعبين أسئلة غريبة ويقول لهم: الأهلي بيكسب بالحكام، (اشعرفك؟)".

وتساءل: "بيكتبوا في الأرجنتين إن الأهلي بيكسب بالحكام؟".

وأكمل: "ما هذه الأسئلة وما هذا الكلام؟".

وشدد: "تجاهُل لاعبي الأهلي في عهده لم أر مثله في حياتي، لعبنا لمنتخب مصر في عهد حسن شحاتة، ولم يكن هناك أبدا أهلي وزمالك".

وأردف: "في عهد كوبر المنتخب كان منقسما للغاية، سواء كنت في المعسكر أو لا".

مباراة نيجيريا

مباراة الذهاب أمام نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017، تعد واحدة من نقاط الخلاف البارزة بين غالي وكوبر، إذ تم اتهام لاعب وسط الأهلي وقتها بعدم تنفيذ تعليمات المدرب الأرجنتيني، فما رده على ذلك؟

غالي صرح: "لم أقم بأدوار مختلفة عن التي طلبها مني كوبر، وإنما قمت بدفع اللاعبين إلى الأمام مترين فقط".

وبرر: "كنا خاسرين ويتبقى 10 دقائق ونريد تسجيل التعادل حتى نتأهل إلى أمم إفريقيا، هل نترك وقتها الاستحواذ ونتراجع؟ كنت أريد فقط أن نكون في وسط ملعبهم".

وتابع: "وسط ملعبنا كان في حضن قلبي الدفاع، ولذا طلبت من إبراهيم صلاح الزيادة بعض الشيء".

وأتم: "تخلفت عن اجتماع الصلح مع محمود طاهر لأنني ظننت أن الاجتماع في مكتبه داخل النادي الأهلي وليس مكتبه الخاص".

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