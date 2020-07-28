جوارديولا: دافيد سيلفا حظي بأقل قدر من التصفيق عبر كل العصور

يشعر بيب جوارديولا بالأسف بسبب عدم حصول دافيد سيلفا على تحية من جماهير ناديه قبل رحيله من النادي عقب مسيرة ناجحة امتدت لـ10 سنوات.

وخاض سيلفا مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي مع الفريق السماوي ضد نورويتش سيتي، في ظل غياب الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال جوارديولا عن المباراة الأخيرة لدافيد سيلفا مع الفريق: "لقد حظى سيلفا بأقل قدر من التصفيق عبر كل العصور".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لكنه سيعود ليحظى بتصفيق المشجعين مستقبلا".

وأكمل المدرب الإسباني "ما فعله اللاعبون من أجله على أرضية الملعب يظهر الكثير من الامتنان".

وأتم "لقد لعب دافيد سيلفا هنا لمدة 10 سنوات بشكل مذهل".

سيلفا توج بلقب الدوري مع سيتي في 4 مناسبات سابقة بالإضافة إلى العديد من الكؤوس المحلية.

وصرح سيلفا "لم أكن أتوقع هذا النجاح هنا، ولكن بسبب الناس هنا وطريقة تعاملهم مع أسرتي كل شيء كان أسهل".

وتابع النجم الإسباني"لقد استمتعت بالمباراة نورويتش سيتي، كانت الأخيرة لي في الدوري الإنجليزي".

وتألق سيلفا في الفوز على نورويتش بنتيجة 5-0 بالجولة الختامية للدوري.

واستمر "الآن علينا التركيز على دوري أبطال أوروبا، أتمنى الفوز باللقب".

وواصل "من المؤسف أننا لا نستطيع اللعب أمام مشجعينا هنا، ولكن سلامتهم تأتي أولا".

ويستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد يوم 7 أغسطس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى لقاء الذهاب بتقدم الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

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