إقالة المدير الرياضي لأستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا يوم الثلاثاء انتهاء عقد خيسوس جارسيا بيتارش كمدير رياضي للنادي.

وأفاد نادي أستون فيلا في بيان "يود مجلس إدارة النادي أن يشكر خيسوس جارسيا على العمل الشاق في إعادة هيكلة الفريق ووضع الأسس اللازمة للنجاح في المستقبل بما في ذلك إعادة تنظيم أكاديميتنا".

وأوضحت تقارير أن سبب الإقالة هو صرف 140 مليون جنيه استرليني في بداية الموسم دون تحقيق أي نجاحات، فالفريق ضمن بقاءه في الدوري الإنجليزي بالجولة الأخيرة فقط.

تعادل أستون فيلا مع وست هام يونايتد وخسارة واتفورد من أرسنال ضمن لفريق الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن جارسيا حضر إلى القاهرة الصيف الماضي رفقة دين سميث المدير الفني للفريق من أجل متابعة تريزيجيه مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019، قبل ضمه في وقت لاحق.

تريزيجيه أسهم في بقاء أستون فيلا بالدوري، إذ سجل 3 أهداف في المباراة الأخيرة منحت الفريق 6 نقاط ثمينة في صراع النجاة من الهبوط.

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