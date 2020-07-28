مازيمبي لـ في الجول: مندوب ليل يصل قريبا للتفاوض حول موليكا

كشف فريديريك كتينجي المدير الرياضي لنادي مازيمبي المنتمي للكونغو الديموقراطية أن المفاوضات للتخلي عن اللاعب جاكسون موليكا ستبدأ قريبا جدا.

جاكسون موليكا النادي : مازيمبي

وأوضح كتينجي لـFilGoal.com "مسؤولو ليل تحدثوا معنا منذ أيام بشأن موليكا، مندوبهم سيصل قريبا لبدء المفاوضات رسميا. لم نحدد مطالبنا للاستغناء عن اللاعب، نعلم رغبته في الرحيل".

وكانت قناة كانال+ الفرنسية قالت إن موليكا (20 عاما) وافق على الانتقال إلى ليل الذي سيعيره إلى موسكرون البلجيكي أو بوافيشتا البرتغالي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من المهاجم أن موليكا متحمس للانتقال إلى ليل ولا يمانع اللعب معارا في بلجيكا أو البرتغال، ولن يضغط اللاعب على مازيمبي لقبول عرض النادي الفرنسي.

وعرض لانس الفرنسي في وقت سابق 100 ألف يورو على مازيمبي لاستعارة موليكا لموسم مع أحقية شراء تقدر بـ300 ألف يورو لكن النادي الكونغولي رفض.

وقالت تقارير في وقت سابق إن الأهلي يريد التعاقد مع المهاجم المميز لكن النادي المصري نفى ذلك.

وقدم موليكا مستوى مميزا مع مازيمبي في الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائي على يد الرجاء المغربي.

وشارك اللاعب في 4 مباريات دولية مع الكونغو الديموقراطية وسجل هدفا وحيدا.

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