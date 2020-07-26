انتهت – يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، والذي يشهد عدة مواجهات حاسمة.

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على ليستر سيتي، تشيلسي يستضيف ولفرهامبتون واندررز، وكريستيال بالاس يستضيف توتنام.

يمكننا وصف مواجهة يونايتد ضد ليستر بالمصيرية لحلم الفريقين، تشيلسي أيضا يحتاج إلى نقطة على الأقل لضمان المربع الذهبي مع بعض الحسابات الأخرى.

لننظر أولا إلى وضع جدول الترتيب في إنجلترا بالنسبة لمواجهات الطريق إلى أوروبا اليوم:

3- مانشستر يونايتد 63 نقطة

4- تشيلسي 63 نقطة

5- ليستر سيتي 62 نقطة

6 - ولفرهامبتون 59 نقطة

7 -توتنام 58 نقطة

مانشستر يونايتد في المركز الثالث، تشيلسي رابعا وليستر سيتي خامسا.

الموقف واضح وليس بحاجة إلى الشرح بالنسبة لهذه الفرق، فماذا عن توتنام؟ الفريق اللندني بحاجة ماسة للفوز مع أمنية أن يتعثر ولفرهامبتون على الأقل بالتعادل من أجل الحصول على المركز السادس لضمان التأهل للدوري الأوروبي بغض النظر عن انتظار نتيجة الكأس.

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ليستر سيتي (0) - (0) مانشستر يونايتد

د.75 فرصة خطييييرة تضيع من ليستر بغرابة شديدة، البديل هارفي بارنز في أول لمسة تصله كرة عرضية أمام المرمى يلتف ويسدد بشكل ضعيف للغاية ليجد دي خيا الكرة بين يديه. التسديدة من أمام منطقة الست ياردة.

د.71 جوووووول الهدف الأول لمانشستر يونايتد من نقطة الجزاء سجله برونو.

د.69 ركلة جزاااء لمانشستر يونايتد، تمريرة رائعة من برونو تصل إلى مارسيال الذي انطلق داخل منطقة الجزاء لكن الثنائي مورجان وإيفانز يعرقلانه أمام منطقة الست ياردة، ركلة جزاء للشياطين الحمر.

د.59 خطيييرة يمكن أن نصفها بأخطر فرصة في المباراة، ضربة حرة مباشرة من الجانب الأيسر لمنطقة جزاء مانشستر يونايتد ينفذها يوري تيليمانس على رأس جيمي فاردي لكن العارضة رأفت بحال الشياطين الحمر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.45+1 مارسيال يرسل تسديدة قوية للغاية لكن جوني إيفانز يتصدى لها بجسده، لتصل الكرة إلى راشفورد الذي يسدد لكن كاسبر شمايكل يتألق وينقذ مرماه.

د.41 خطيييرة تمريرة رائعة تصل إلى راشفورد الذي راوغ جاستن وأسقطه أرضا لكنه لم ينجح في اللمسة الأخيرة.

د.40 تمريرة طولية رائعة من إيهيانتشو تصل إلى لوك توماس الذي أرسل عرضية رائعة للغاية إلى فادري لكنه يفشل في السيطرة على الكرة أمام منطقة الست ياردة وبين ليندلوف وماجواير.

د.35 توقف اللعب لعلاج برونو فيرنانديز الذي أصيب بعد تدخل قوي، ثم استئنافه واللاعب يتلقى العلاج ويستعد للعودة للملعب مرة أخرى.

د.26 خطييييرة وغريبة ولقطة كوميدية من دي خيا. مرتدة سريعة للغاية من إيهيانتشو الذي ينطلق بالكرة على حافة منطقة جزاء يونايتد ويسدد لكن تسديدة ضعيفة يحاول دي خيا إمساكها فتسقط من يديه، ثم تصل أمام فاردي لكن دي خيا يحاول ويمنعها، بعد ذلك رفع حكم الراية، رايته معلنا فاردي متسللا ومنقذا دي خيا من الموقف.

د.14 خطأ من ماتيتش على حافة منطقة جزاء يونايتد تصل الكرة إلى نديدي الذي يسدد بقوة لكنها مرت بسلام على مرمى يونايتد.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

لمتابعة تشكيل الفريقين من هنا.

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تشيلسي (2) – (0) ولفرهامبتون

د.45+4 جووووول.. الثاااني في أقل من دقيقتين، تشيلسي من مرتدة رائعة للغاية بقيادة بوليسيتش تصل الكرة إلى مايسون ماونت الذي مرر الكرة إلى جيرو الرائع الذي انطلق وسجل من انفراد بعد مراوغة على طريقته الخاصة.

د.45+2 جووووووول تشيلسي يسجل الهدف الأول عن طريق مايسون ماونت من ركلة حرة مباشرة.

د.32 استئناف اللعب، وكلا الفريقين يعاني للوصول لمنطقة خصمه، اللعب منحصر في وسط الملعب.

د.31 سقوط راؤول خيمينيز على أرض الملعب وتوقف اللعب لعلاجه

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

لمتابعة تشكيل الفريقين من هنا

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كريستيال بالاس (0) - (1) توتنام

د.53 جوووول جيفري شلوب يتعادل لكريستال بالاس بعد تمريرة رأسية من دان إلى أيو الذي فشل في التسجيل، لتصل الكرة أمام شلوب الذي يسكنها شباك توتنام.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.13 جووووول الهدف الأول لتوتنام عن طريق هاري كين، بعد حصار من توتنام لمنطقة كريستال بالاس ثم تمريرة من جيوفاني لو سيلسو تصل إلى كين الذي يسدد ببراعة بعد تمريرة الأرجنتيني السحرية.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

لمتابعة تشكيل الفريقين من هنا.

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