مواعيد مباريات الأحد 26 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك ضد دجلة.. ويوم الحسم في إنجلترا

الأحد، 26 يوليه 2020 - 10:25

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

يلعب الزمالك اليوم الأحد ثالث مبارياته الإعدادية لاستئناف الدوري المصري الممتاز وذلك حين يواجه وادي دجلة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ولم تعلن قناتا الزمالك وتايم سبورتس بث المباراة حتى الآن.

وينتهي اليوم الأحد الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتاج المصريان أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، لاعبا أستون فيلا، للفوز على مضيفهم وست هام يونايتد لضمان البقاء في البطولة، وتنقل قناة beIN Sports 9 المباراة.

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أو أن يخسر واتفورد أمام مضيفه أرسنال.

ويلعب ليستر سيتي مباراة حاسمة أمام ضيفه مانشستر يونايتد يحتاج إلى الفوز فيها ليضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا، وتنقل قناة beIN Sports 1 المباراة.

وتنقل قناة beIN Sports 6 مباراة تشيلسي وولفرهامبتون، وقناة beIN Sports 5 مباراة مانشستر سيتي ونورويتش سيتي، وقناة beIN Sports 2 مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول.

وتنطلق جميع مباريات الدوري الإنجليزي في تمام الخامسة مساء.

وفي إيطاليا، قد يحسم يوفنتوس لقب الدوري للموسم التاسع على التوالي إذا تغلب على ضيفه سامبدوريا وتنطلق المباراة الساعة 9:45 مساء وتنقلها قناة beIN Sport 4.

طالع مواعيد كافة مباريات الأحد والقنوات الناقلة بالضغط هنا

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