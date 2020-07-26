صن: ميسي يريد بييلسا مدربا لـ برشلونة

الأحد، 26 يوليه 2020 - 10:52

كتب : FilGoal

مارسيلو بييلسا

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن ليونيل ميسي نجم برشلونة يريد مارسيلو بييلسا، مدرب ليدز يونايتد الحالي، مديرا فنيا لفريق بلاوجرانا.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وكتبت صن أن بييلسا الأرجنتيني هو المرشح المفضل لقائد منتخب التانجو لخلافة كيكي سيتيين المدرب الحالي لبرشلونة.

وأشارت إلى أن ميسي (33 عاما) طلب من برشلونة التعاقد مع بييلسا في الصيف الحالي، وفي المقابل لم يجدد الأخير بعد عقده مع ليدز يونايتد والذي ينتهي في 31 أغسطس المقبل.

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وللتو قاد بييلسا (65 عاما) فريق ليدز للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 16 عاما للفريق عن البطولة.

ولم يتدرب ميسي أبدا تحت قيادة بييلسا الذي قاد الأرجنتين من 1998 إلى 2004.

ولا يضمن سيتيين بقاءه في برشلونة بعد خسارة الفريق للقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

وصرح سيتيين، الذي يقود الفريق منذ يناير الماضي، بأنه لا يعرف مصيره مع الفريق.

وقد يكون دوري أبطال أوروبا الفرصة الأخيرة لسيتيين. ويلعب برشلونة في البطولة ضد نابولي الشهر المقبل في إياب الدور ثمن النهائي.

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