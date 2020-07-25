مؤتمر كونتي: لا يوجد مجنون يمكنه رفض ميسي.. ولكن خططنا بعيدة عنه

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إن فريقه لن يضم ليونيل ميسي نجم برشلونة لعدة أسباب أبرزها أنه بعيد كل البعد عما يحاول بنائه الآن لمستقبل الفريق. وذلك في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة جنوى في الدوري الإيطالي.

وصرح كونتي في بداية مؤتمره متحدثا عن أزمة سانشيز قائلا: "آمل أن يتمكن النادي من حل ذلك النوع من المشاكل مع سانشيز، لأننا خضنا تقريبا ثلاثة أرباع البطولة وسانشيز مصاب وكان هناك لاوتارو ولوكاكو فقط".

وواصل "إسبوسيتو لاعب واعد جدا وعليه أن يشق طريقه بنفسه".

وأكمل "علينا أن ننهي البطولة بأفضل طريقة ممكنة لأننا نستحق ذلك نحن وجماهيرنا، بغض النظر عن الأرقام أرغب في أن أوضح قيمة العمل الجيد الذي قمنا به كفريق، لذا نحافظ على الطموح والحافز بأعلى مستوى ممكن، لأن فريق آخر سيفوز بالدوري".

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية قد قالت في وقت سابق إن مانشستر يونايتد يرفض تمديد إعارة سانشيز لإنتر ميلان لخوض منافسات الدوري الأوروبي. (طالع التفاصيل)

وواصل كونتي حديثه عن الدوري الأوروبي قائلا: "من السهل كثيرا الحديث عن الدوري الأوروبي عوضا عن القيام بفعل حقيقي، هناك فرق رائعة في البطولة، مانشستر يونايتد قبل أي شيء وبالطبع النادي يستهدف الفوز بها، بالنسبة لنا نرغب في تقديم أفضل ما لدينا، دون وضع أي حدود لنا".

وأكمل "لكن يجب أن نفعل ذلك بوعي شديد لأننا نرغب في التطور، خيتافي فريق قوي وصعب الأمور على ريال مدريد وبرشلونة ولن تكون مواجهة سهلة مطلقا".

وتابع "سنخوض المباراة بعد رحلة طويلة وقوية، آمل أن يكون كل لاعبي متاحين، هذا العام خضنا كل شيء بدون ماتياس فيسينو وستيفانو سينسي، وثلاثة أرباع الموسم بدون سانشيز، أرغب في أن أشكر بورخا فاليرو، اللاعب الذي أنقذنا في عدة مواقف ومنحنا العديد من الإجابات الاستثنائية".

إنتر على موعد لمواجهة خيتافي في دور الـ16 من الدوري الأوروبي في مواجهة وحيدة بخروج الخاسر في بداية شهر أغسطس المقبل.

ورد كونتي في نهاية المؤتمر على استفسارات الصحفيين بشأن ضم ليونيل ميسي قائلا: "نحن نتحدث عن فانتازيا كرة القدم هنا، إنه موقف لا يمكن أن يكون إنتر فيه لعدة أسباب".

وأكمل "لا أعتقد أنه يوجد شخص مجنون كفاية في العالم ليرفض ضم ميسي، لكنه بعيد كل البعد عنا وعما نحاول بنائه هنا".

وأتم "نرغب في بناء قاعدة صلبة، وهذه ليست أول مرة يرتبط بنا اسم ليو ميسي، كل الأطراف تنفي هذا الأمر، ونحن في وسط تلك الشائعات دائما".

بيبي ماروتا مدير إنتر كان قد نفى تقارير محاولة فريقه ضم ليونيل ميسي من برشلونة. (طالع التفاصيل)

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